GTA 6'yı Bekleyenler için Kötü Bir Haber Geldi

GTA 5 ile neredeyse tüm oyuncuların gönlünü çalan Rockstar Games'ten GTA 6 ile ilgili kötü bir haber geldi.

GTA serisinin en başarılı oyunu olarak GTA 5'i göstersek pek de yanlış olmaz. Küresel anlamda sağladığı başarı sayesinde GTA 5, ilk tanıtılmasından bu yana hala popülerliğini koruyor. Hem çevrimiçi oyuncularla oynama imkanıyla, hem de çevrimdışı sağladığı modlarla oyuncuları bilgisayar başına kilitlemeyi gerçekten iyi biliyor.

Tabi GTA 5 ile böylesine bir başarıya imza atan Rockstar'ın bir sonraki hamlesi de en az GTA 5 kadar dikkat çekici olacaktır. Bu yüzden de gözler son zamanlarda Rockstar'a çevrildi çünkü GTA 5'ten sonra epey zaman geçti ve oyuncuların bir kısmı artık GTA 6'nın gelmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta GTA 6 üzerinde çalışıldığına dair dedikodular bile çıktı, ardından ise gerçekten GTA 6 üzerinde çalışıldığı yönünde bilgiler sağlanmıştı.

Fakat yeni bilgiler, şirketin finansal raporlarına dayanıyor ve bu raporlara göre Rockstar Games, Gta 5'i geliştirmek için yeni çalışmalar içine giriyor. Bu yüzden de şirket, GTA 5'in müthiş başarısını da göz önüne alarak oyunun ömrünü uzatmaya karar verdiğini dile getiriyor.

Bu yine de GTA 6'yı göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Şirketin şu anda önem verdiği konu hala GTA 5 olsa da, GTA 6'yı elbet göreceğiz. Ancak bu durum, beklediğimizden de geç olabilir. Ne diyelim, geç olsun ama sorunsuz bir oyunla karşılaşalım.