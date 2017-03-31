Açık Dünya Mobil Oyun Gangstar News Orleans Yayınlandı!

Gameloft'un açık dünyaya sahip GTA benzeri aksiyon / macera türündeki mobil oyunu Gangstar New Orleans Android ve iOS'te yerini aldı.

Mobil oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Gameloft'un birkaç yıldır mobilde GTA benzeri açık dünya oyunu olarak oyuncularla buluşturduğu Gangstar serisinin yeni oyunu Gangstar New Orleans ücretsiz olarak hem Android hem de iOS için yayınlandı.

daha önce deneme amacıyla kısıtlı bölgelerde olan Gangstar New Orleans oyunu artık Türkiye dahil onlarca ülkede de indirilebiliyor. Elbette oyun ücretsiz olsa da uygulama içi satın alma yöntemiyle oyun içi nesneleri satın alabiliyorsunuz. Yine de para harcamadan da oyunun tadını çıkarmanız mümkün.

Gangstar serisindeki diğer oyunlar gibi yine bir şehrin sokaklarına atıldığınız ve birbirinden tehlikeli görevleri gerçekleştirdiğiniz oyun özellikle serideki diğer oyunlara kıyasla gelişmiş grafikleriyle dikkat çekiyor. Gangstar New Orleans'ı Android için buradan, iOS içinse buradan indirebilir ya da aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.