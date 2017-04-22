GTA’da Yapabileceğinizi Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Şey!

GTA Online sandığınızdan daha büyük. Los Santos şehrinde onlarca alternatif mevcut. Adeta gerçek hayatın bir kopyası olan GTA'da, muhtemelen bilmediğiniz 10 şeyi sizler için seçtik.

GTA Online aslında bildiğinizden de büyük bir dünya, onlarca opsiyonu var. İster rastgele etrafı tarıyor, soygun yapıyor veya Los Santos’da boş boş dolaşıyor olun; o kadar çok yapabileceğiniz şey var ki! İşte bunlardan 10 tanesi.

1- Evinizi Canlı Yayında İzleyin

Canınıza herhangi bir kasıtta bulunanlara karşı GTA Online güvencesi yanınızda. Burayı Twitch gibi düşünün, yalnızca peşinizde bir ton suçluyu izlediğiniz bir ortam olacak!

2- Sinemaya Gidin

GTA Online tam bir gerçek yaşam simülasyonu, neredeyse The Sims kadar var. Los Santos Sineması’nda birçok kısa film izleyebilirsiniz.

3- Bir Denizaltı Alın

Eğer karada olmaktan sıkıldıysanız, bir denizaltıya sahip olabilirsiniz. Haritada 4 lokasyonda denizaltı bulunmakta. İyi keşifler!

4- Playboy Malikanesini Ziyaret Edin

Los Santos’da gerçek malikanenin benzerini bulabilirsiniz. Americano Way/West Eclipse bulvarına bir uğrayın derim.

5- BMX Parkurlarını Ziyaret Edin

GTA Online’ın bir güzel özelliği de araçlarla hız yapabilmenizi sağlayan BMX parkurlarına sahip olması.

6- Arkadaşlarınızla Birkaç El Golf Oynayın

Biraz aristokrat olmak istemez misiniz? Los Santos’da yaşamak size bu imkanı verebilir. Birkaç arkadaşınız alın ve golf klübüne gidin. Arada bir kendinizi biraz kalantor hissetmelisiniz.

7- Arkadaşlarınızla Tenis Oynayın

GTA Online böyle devam ederse işi olimpiyat oyunlarına dek götürecek. Ancak oyun içinde oyun oynamak da gayet eğlenceli. Arkadaşlarınızla tenis oynarken gayet keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

8- Otomobil Buluşmalarına Katılın

GTA araba-severlerin bol bulunduğu bir mekan. Tutkularını aktarabildikleri bir oyunun bulunması onlar için büyük bir şans. Eğer siz de bunlardan biriyseniz, GTA içinde araba buluşmalarının yapıldığını unutmayın.

9- Oyuncuları Takip Edin

“Hayatta herkes tek başınadır” sözünü doğrulayan bir oyun olan GTA Online, intikam duygusu hissedenlere fırsatlar sunuyor. Sizinle uğraşanları takip ederek onlara günlerini gösterebilirsiniz.

10- Bir Yat Partisi Verin

Oyundaki en pahalı nesnelerden biri olsa da, bir yat için o kadar para vermek bazı oyuncular için değiyor. Eğer satın aldıysanız, hemen bir parti verebilirsiniz.