GTA’da Yapabileceğinizi Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Şey!

GTA Online aslında bildiğinizden de büyük bir dünya, onlarca opsiyonu var. İster rastgele etrafı tarıyor, soygun yapıyor veya Los Santos’da boş boş dolaşıyor olun; o kadar çok yapabileceğiniz şey var ki! İşte bunlardan 10 tanesi.
1- Evinizi Canlı Yayında İzleyin
Canınıza herhangi bir kasıtta bulunanlara karşı GTA Online güvencesi yanınızda. Burayı Twitch gibi düşünün, yalnızca peşinizde bir ton suçluyu izlediğiniz bir ortam olacak!
2- Sinemaya Gidin
GTA Online tam bir gerçek yaşam simülasyonu, neredeyse The Sims kadar var. Los Santos Sineması’nda birçok kısa film izleyebilirsiniz.
3- Bir Denizaltı Alın
Eğer karada olmaktan sıkıldıysanız, bir denizaltıya sahip olabilirsiniz. Haritada 4 lokasyonda denizaltı bulunmakta. İyi keşifler!
4- Playboy Malikanesini Ziyaret Edin
Los Santos’da gerçek malikanenin benzerini bulabilirsiniz. Americano Way/West Eclipse bulvarına bir uğrayın derim.
5- BMX Parkurlarını Ziyaret Edin
GTA Online’ın bir güzel özelliği de araçlarla hız yapabilmenizi sağlayan BMX parkurlarına sahip olması.
6- Arkadaşlarınızla Birkaç El Golf Oynayın
Biraz aristokrat olmak istemez misiniz? Los Santos’da yaşamak size bu imkanı verebilir. Birkaç arkadaşınız alın ve golf klübüne gidin. Arada bir kendinizi biraz kalantor hissetmelisiniz.
7- Arkadaşlarınızla Tenis Oynayın
GTA Online böyle devam ederse işi olimpiyat oyunlarına dek götürecek. Ancak oyun içinde oyun oynamak da gayet eğlenceli. Arkadaşlarınızla tenis oynarken gayet keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
8- Otomobil Buluşmalarına Katılın
GTA araba-severlerin bol bulunduğu bir mekan. Tutkularını aktarabildikleri bir oyunun bulunması onlar için büyük bir şans. Eğer siz de bunlardan biriyseniz, GTA içinde araba buluşmalarının yapıldığını unutmayın.
9- Oyuncuları Takip Edin
“Hayatta herkes tek başınadır” sözünü doğrulayan bir oyun olan GTA Online, intikam duygusu hissedenlere fırsatlar sunuyor. Sizinle uğraşanları takip ederek onlara günlerini gösterebilirsiniz.
10- Bir Yat Partisi Verin
Oyundaki en pahalı nesnelerden biri olsa da, bir yat için o kadar para vermek bazı oyuncular için değiyor. Eğer satın aldıysanız, hemen bir parti verebilirsiniz.