GTA Online’a Gelecek Büyük Güncellemenin Tanıtım Videosu

GTA Online'ın bu büyük güncellemesinde silah tüccarlığı bile yapılabilecek!

GTA Online'a "Gunrunning" adında illegal silah tüccarlığı yapılabilecek bir güncelleme geliyor.

GTA Online'ın bu yeni güncellemesi sayesinde, girişimci oyuncular Gunrunning dünyasında sığınaklar kurarak, araştırmalar yaparak, illegal silahlar üreterek ve bu silahları markette satarak bu yeni güncellemenin tadını çıkarabilecekler. Oyuna gelecek bu yeni para kazanma yöntemi ile birlikte yeni silahlandırılmış araçlar da bu güncellemeye dahil edilecek. Ayrıca yeni bir mobil operasyon merkezi de San Andreas'ın güneyine kurulacak.

13 Haziran'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak bu güncellemenin videosuna aşağıda ulaşabilirsiniz.