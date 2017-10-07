GTA Online'a "Transform Races" Güncellemesi Geliyor!

Dünya'nın en çok oynanan oyunlarından GTA V'in online versiyonuna güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak bu ay içerisinde gelecek olan Transform Races DLC'siyle dönüşen araçlar ve havada it dalaşları karşımıza çıkacak.

GTA Online, temelini oluşturan GTA V'in çıkışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen her ay artan kullanıcısıyla büyük başarılar kazanmaya ve Rockstar Games'e büyük paralr kazandırmaya devam ediyor. Öyleki şirketin 2017 ikinci çeyreğindeki geliri 400 milyon doların üzerine çıktı.

Hal böyle olunca Rockstar da oyuna yeni DLC'ler (eklemeler;harita, araç vs.) sunmaya devam ediyor. Son DLC ise bu ayın ilerleyen süreçlerinde çıkacak ve Transform araç yarışları ve uçaklarla it dalaşları gibi yeni farklılıkları içerecek.

Oyunun, Stunt Races özelliğinin bir sonraki sürümü olan Transform Races, Los Santos'un sokaklarında, limanlarında ve gökyüzünde geçecek heyecanlı dakikaları barındırıyor. Güncellemeyle birlikte iki mod daha geliyor: İlk olara bir oyuncu bir başka kişiyi öldürüp ölüm cezasını çekinceye kadar hedef olarak işaretlenmesi diğeri ise hava çarpışmaları için it dalaşı.

GTA Online'ın içeriği ile normalde olduğu gibi , bu düzeltme ekinde de birkaç ilave araç bulunmakta. Örneğin, Avcı saldırı helikopteri P-40, köpek balığı ağzı şeklinde boyanmış bir AH-64 Apache helikopteri ve süper arabalar. Bunların hepsi bu ay içerisinde gelecek DLC'yle sunulacak. Peki siz en son hangi DLC'yi oynadınız ve bu yeni DLC hakkında ne düşünüyorsunuz?