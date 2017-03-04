GTA Online, Çarpıcı Yeniliklerle Kullanıcıları Büyüleyecek!

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyunlarından biri olan GTA Online, yeni güncellemesi ile oyun müdavimlerine sonsuz keyif vaat ediyor.

Grand Theft Auto serisinin giderek popülerleşen çevrimiçi oyunu GTA Online'dan oyun müdavimlerine müjde geldi. GTA Online yapımcıları; yeni akrobatik yarışlar, çeşitli oyun modları,yepyeni araçlar, yakar-top turnuvaları ve yaratıcı görevler içeren 2017 planlarını ana hatlarıyla çizdi.

Mart ayında yayınlanacak GTA Online güncellemesinin akrobatik yarış kulvarında Rocket Voltik, Ruiner 2000 ve Blazer Aqua gibi sanat eseri araçlar boy gösterecek. Bu özel araçlar, kendi özel parkurlarına da sahip olacak. Bu araçların muazzam güçleri ve avantajları nedeniyle, karşıdaki oyuncular da kendilere özel avantajlı parkurlar tasarlayabilecek ve bu otomobiller ile kapışabilecek.

Kısa süre içinde Los Santos'u temel alan iki yeni mod yayınlanacak. Bunlardan ilki, “2D GTA dönemine nostaljik bir selam” konumunda. Üstelik GTA 3'den beri ortalarda görünmeyen Infernus Classic de kadroya katılacak. İkincisi hakkında ise henüz elimizde detaylı veri yok.

GTA Online güncellemesi yepyeni silahlı araçlar vaat ediyor. Rockstar'ın duyurusu ise şu yönde:

"San Andreas eyaleti genelindeki en çılgın tipleri GTA Online çatışında topladığınızı hayal edin. Yeni silahlı araçlar ve heyecan verici yeni görevler sunan silah pazarlıklarıyla yüzleşmeye hazır olun. Hatta geliştirmeleri bırakıp, askeri araçlar dahi kullanabilirsiniz.”

Bir güzel haberse popüler yakar-top çarpışmaları hakkında. Kullanıcıların keyfini azami seviyeye taşıyan organizasyon, yeni güncellemede bambaşka bir boyutta hayat bulacak.