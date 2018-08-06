GTA Online'da Red Dead Redemption 2 Baltası Verilecek

GTA Online'da bu hafta düzenlenecek bir etkinlikle, 250.000 dolar oyun içi para ve Red Dead Redemption 2 oyunu için taş balta verilecek.

Oyun içerisinde kazanılan baltanın, PS4 kullanıcıları için her iki oyunda da kullanılabileceği belirtilirken oyun henüz PC platformuna çıkarılmadığı için bilgisayar kullanıcılarının, sadece GTA üzerinde sahip olabilecekleri belirtildi. Biz de bu hafta düzenlenecek etkinlikte dağıtılacak olan hediyeleri kazanmak için yapmanız gerekenleri derledik.

GTA Online'a giriş yaptıktan kısa bir süre sonra, GTA 5'ten hatırlayabileceğiniz Maude Eccles adlı yeni bir kişiden kısa mesaj alacaksınız. Size, NPC'leri harita boyunca takip etmeyi içeren korsan misyonlar verecektir. Bunlar oldukça basit görevler ve sizi çeşitli yerlere götürecektir. Blaine ilçesinde aynı kasabada bir çift, bir mağaza ya da benzin istasyonu bulunan daha küçük yerlerde bir kaç şehir bulunmakta.

Maude, her bir hedefin bir resmini ve haritanın en son bilinen yerini belirten vurgulu bir alanın resmini gönderecektir. Fotoğrafa bir kereden fazla bakmanız gerekmeyecektir, çünkü oyun yeterince yaklaştığınızda hedefin kim olduğuna işaret edecek. Hiçbir zaman kaldırımdan uzak değillerdir ve sadece etrafta gezinmek dahi nerede olduklarını tespit etmenizi sağlayacaktır.

Bir hedef bulduğunuzda onları öldürebilirsiniz, ancak teslim olmalarını sağlamak ekstra bir ödül kazandırır. Hedefler saldırmaya çalışabilir ancak silah kullanmanız teslim olmalarını kolaylaştıracaktır. Teslim olmaya ikna ettiğinizde hedef sizi takip edecek, aracınıza geri dönün ve Maude'ye doğru sürün. Her ödülün size 10.000 dolarlık bir gelir sağlayacağını unutmayın.

Bu görevlerin beşini tamamladıktan sonra görev dizisi bitecek ancak Maude, nihai hedefinizin saklanmış olduğunu size bildirir ve ek bir ödül olarak yerini gösterir. Bir harita işaretçisi sizi içerisinde taş baltanın bulunduğu bir sandığa götürecektir. Bu taş balta ile 25 NPC karakterini öldürdükten sonra hesabınıza 250.000 dolarlık ödül yatmış olacak.