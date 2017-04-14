GTA Online’daki Bir Açık, Milyonlarca Dolarınızı Havaya Uçurabilir!

Eğer sıkı bir GTA Online oyuncusuysanız maalesef pek de hoşunuza gitmeyecek bir haberimiz var. Oyundaki bir açık, bu zamana kadar biriktirdiğiniz tüm paraları kaybetmenize sebep olabilir.

Şu aralar başınıza geldi mi bilmiyorum fakat henüz yaşamadıysanız uyarımızı yapalım: GTA Online’da bir açık, oyunda biriktirdiğiniz tüm paraları kaybetmenize sebep olabilir. Bu açık sebebiyle tüm para başka bir kullanıcının hesabına geçiyor ve işin kötü tarafı siz buna hiçbir şey yapamıyorsunuz.

Oyundaki bu açıktan faydalanan kişiler, daha önce GTA Online’daki nadir bulunan arabaları çağırıyorlardı ve oyunda bulunmayan ögeleri haritaya ekliyorlardı. Şimdi de aynı şekilde diğer oyuncuların paralarını çalıyorlar. Aşağıdaki videoda örneğini göreceğiniz üzere CJ lakaplı bir oyuncu, videonun sahibi olan oyuncudan milyonlarca dolar para çalıyor. Buna sebep olarak CJ’in pasif moddayken ölmesi gösteriliyor fakat video sahibi olan oyuncu, aslında CJ’i kesinlikle öldürmüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan PS3’e GTA V mod menüsü geliştiren Tustin, açığın yalnızca PC, PS3 ve Xbox 360 üzerinde etkili olduğunu, Xbox One ve PS4 oyuncularının bundan etkilenmediğini söyledi.