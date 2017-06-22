GTA Online'ın Yeni Güncellemesi Oyuncuları İsyan Ettirdi!

GTA Online için yayınlanan ücretsiz Gunrinning güncellemesi kullanıcıların "bu kadar da olmaz" demesini sağladı. Genel hatları ile hoş bir güncelleme olmasına rağmen oynayabilmek için harcamanız gereken para, dudak uçuklatacak cinsten.

GTA Online’a geçen hafta gelen ücretsiz Gunrunning güncellemesi, oyunculara yer altında askeri bunkerin dışında çeşitli askeri araç ve silahlar sunuyor. Yeni güncelleme ücretsiz olarak gelmiş olsa da bu güncelleme için alacağınız hiçbir şey ucuz değil.

Oyuna gelen en büyük yenilik, devasa boyutlarıyla bütün ihtiyacınızı karşılayacak bunkerler oldu. Bunkerler, tünel ve odalarla doldurulmuş beton tabanlardır. Yeni yeraltı sığınakları o kadar büyük ki, Rockstar, tesislerde dolaşabilmek için içerilere özel golf arabaları yerleştirmiş.

Bir sığınak satın aldıktan sonra silah ve diğer eşyalar için çalışmalara başlayabilirsiniz. GTA Online’dan alışık olduğumuz gibi görevler yaparak malzeme kazanacağımız oyunda, bu şekilde silahlar yapabileceğiz.

Yeni güncelleme ile birlikte gelen görevleri beğenen oyuncular, yalnızca çok fazla tekrar olduğunu düşünüyorlar. Görevler her ne kadar zevkli olsa da bir süreden sonra sıkmaya başlıyor.

Şu anda oyunda bunker satın almak istiyorsanız, çok fazla paranızın olması gerekiyor. En ucuz olanı bile bir milyon doların üzerine olduğu düşünüldüğünde çok fazla paralar gideceğini az çok tahmin edersiniz.

Oyunda bir sığınak sahibi olduğunuzda Mobil İşlemler Merkezi’ne erişirsiniz. Burada devasa kamyonlar, pahalı römorklar, uçaksavarlar gibi birçok cihaz alabilirsiniz.

Mobil İşlemler Merkezi ile birlikte ayrıca özel görevler de geliyor. İthalat/ihracat işleri olan görevleri yaparsanız bu, araçları satın almayı %50 daha ucuza denk getirir. Tek bir aracın iki milyon dolara kadar denk geldiği düşünülürse biraz indirim iyi olabilir.

Güncelleme için en basitinden ne kadar paranız gideceğini hesaplarsak, en düşük seviyeye sahip bir bunker için 1.2 milyon dolar para vermeniz gerekiyor. Ardından yaklaşık 1.6 milyon dolar vererek mobil işlemler merkezi satın alabileceksiniz. Bunları aldıktan sonra araçlar ve diğer şeyler için de para harcayacaksınız. Anlayacağınız temel ücret 2.8 milyon dolar.

Oyuncular da bu ücrete haklı olarak tepkilerini göstermiş durumdalar. GTA Online çok güzel olsa da yeni gelen güncelleme, Rockstar Games’in çok paracı olduğu ile ilgili tepkilerin doğmasını sağladı. Sizce bu tepkiler doğru mu? Rockstar Games elindeki efsane GTA 5’i bu haberlerle karalamaya mı başladı?