GTA Online’a Yeni Kıyamet Güncellemesi Geldi

GTA Online’a gelen yeni güncellemeyle birlikte yaklaşık 3-4 saat sürecek yeni bir görev dizisi getirdi. Doomsday Heist isimli güncellemede, hikaye ve diğer yeni içeriklerden bahsettik.

Doomsday Heist, GTA Online’ın en yeni ücretsiz güncellemesi olarak karşımıza çıktı. Oyunun şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden birisi olan Doomsday Heist, yeni füze fırlatma araçları, gizli helikopterler, orbital lazerler, uzun süreden beri beklenen jetpack, Geleceğe Dönüş filminin efsane aracı DeLorean DMC-12’ye benzeyen yeni araç Deluxo ve daha pek çok yeni içerikle karşımıza geldi.

Tüm bu içeriklerle bile çok iyi bir güncelleme geldiğini bizlere kanıtlayan Rockstar Games, bunlarla birlikte tam haliyle oynandığında 3-4 saatinizi alacak kıyamet günü senaryosu da getirdi. GTA Online üzerine gelen tüm bu yenilikler, oyuncular için yine uzun süre eğlenebilecekleri muhteşem özelliklerin gelmesini sağladı.

Çoğu büyük GTA Online güncellemesinde olduğu gibi oyuncular eğlenmeye başlamadan önce bir miktar sanal para harcamaları gerekiyor. Güncellemenin ücretsiz gelmesini bu şekilde çıkartmayı hedefleyen Rockstar Games, oyuncuları bir tesis satın almak zorunda bırakıyor. Bu yeni yerler, Gunrunning güncellemesinde eklenen bunkerlerle benzerlik içeriyor. Bu bölgelerde oyuncular silah ve taşıtlarını depolayabilecekler. En ucuz tesisin 1.25 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde, yine güzel paralar harcamak zorunda kalacakmışız gibi geliyor.

Sanal paranın oyun içerisinde kazanılabiliyor olması bu tarz durumlarda hayat kurtarıyor olsa da GTA dünyasında bir şeyler satın almanın iyiden iyiye zorlaştığı da bir gerçek oldu.

Yeni güncelleme ile birlikte yalnızca araç ve silahlara güncelleme gelmedi, aynı zamanda oyuna Blonded Los Santos 97.8 FM isminde yeni bir radyo istasyonu da eklendi. Son derece geniş bir parça listesi sunan yeni radyo istasyonu, bundan sonra Los Santos sokaklarında gezerken sizleri moda sokmak için bulunuyor olacak.

Oyunla birlikte gelen Kıyamet Günü hikayesi, oyuncuları uzun süre meşgul edecek gibi duruyor. Hikayeye göre Avon Hertz(Elon Musk gibi biri) isimli milyarder, yapay zekası Clifford’un yardımıyla bazı kötü niyetli yabancıların tüm yaşamı yok edeceğine dair kanıtlar bulur. Lester’in de yardımı ile siz ve ekibiniz Lon Santos’u değil, tüm dünyayı kurtarmak için çabalamaya başlarsınız.

GTA 5’e sahipseniz, şu anda bu güncellemeye ulaşabiliyor olmanız gerekiyor. Umarım, bu yeni görev dizisini oynarken zevk alırsınız. Oynadıysanız da nasıl olduğunu bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.