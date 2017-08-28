GTA Online Motosiklet Çetesine Nasıl Katılınır?

GTA Online tüm hızıyla oynanmaya devam ediliyor. Büyük bir oyuncu kitlesi tarafından oynanan GTA 5'te motosiklet çetesine katılıp, nasıl başkan olabileceğinizi anlattık.

GTA 5 popülerliğini kaybetmeden oynanmaya devam ediyor. GTA Online oyuncularını sevindirecek bir konu ile karşınızdayız. Şimdi sizlere, GTA Online'a yeni eklenen motosiklet çetesine nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğim.

Oyuna gelen son güncelleme ile birlikte oyuncular kendi motosiklet çetelerini kurup, terör estirmeye başlamışlardı. Peki oyunlardaki bu çetelere nasıl katılıp veya bu çetelerin lideri olabileceksiniz?

Maze Bankası'nın web sitesine girerek, “foreclosures” bölümünden bir adet “Clubhouse” satın almanız gerekiyor. Daha sonrasında ise, bu kulüp binanızda hali hazırda 10 adet motosiklet ve 7 üye barındırabilecek duruma geleceksiniz.

Kulüp binasını satın aldıktan sonra yapmanız gerekenler, önce telefonuzdan Interaction Menu'süne girmek olmalı. Sonrasında buradan, Motorcycle Club President bölümüne tıklayın. Fakat şunu belirtemek gerekiyor ki bir motosiklet çetesinin başkanı olmaktansa, en rahatının Prospect olmak olduğunu söylebilirim.

Prospet olmak yani bir ekibe katılmak, üyesi olmak anlamına geliyor. Kısacası bir ekibe katılarak kolay yoldan bolca para kazabilirsiniz, başkanlık gibi zahmetli işlerle de uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Prospet olmak için yapmanız gerekenler sırasıyla, telefonunuzdan Interaction Menu’yü seçerek durumunuzu “Looking for MC” olarak ayarladıktan sonra diğer çetelerden gelen teklifleri tek tek değerlendirip, size en uygun olan bir çeteye katılmak.

Motosiklet Kulübü Ne İşe Yarar?

GTA Online'a yeni eklenen bu Motosiklet Kulübü'nün ne işe yaradığını, sizler için açıklayalım. Bu kulüpler sayesinde, fazladan para ve RP kazanabilirsiniz. Ayrıca hem kazanıp hem de motosiklet sürme keyfini sonuna kadar yaşabilirsiniz. Son olarak ise bu kulüplerde size verilen 4 ayrı görevi de yerine getirerek, bolca eğlenebilirsiniz.

Bu görevlerin ana başlıkları ise şöyle;