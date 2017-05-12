GTA San Andreas'ın pek sevmediğimiz karakteri Big Smoke'un verdiği siparişler, günümüzde bile tekrar ediliyor. Tekrar edenlere değil de Big Smoke'a "boğazında kalsın Big Smoke" diyoruz.

GTA serilerinde her zaman özel bir şeyler vardır. Açık dünyası sayesinde yapacağımız şeylerin sınırı olmamakla birlikte hikayeleri ve içeriklerinde bazı sürpriz olay(easter egg) gizlerler. GTA’nın birçok kişiye göre en efsane oyunu olan GTA San Andreas’ta bir görev sırasında yaşanan olay, gerçekte çılgınca yemek yemeyi seven kişiler tarafından taklit edilmeye devam ediliyor. Oyunun kült karakterlerinden Big Smoke, fast-food restoranından yemek siparişi verirken işleri biraz abartıyordu. İnsanlar da GTA San Andreas'ın hatrına bu siparişi tekrar ediyorlar.

Toplamda 9000+ kalorili mega sipariş veren Big Smoke’un ilham kaynağı olduğu Matt Stonie de, Big Smoke’un sipariş ettiği yiyecekleri toplayarak hepsini yemeye çalışmış. İçerisinde litrelerce içecek, kilolarca yemek barındıran sipariş, birden fazla fast-food lokantasından toplanabildi.

GTA San Andreas’ın “Drive-Thru” görevinde verilen sipariş;

İki numara 9s,

9 numara large

6 numara ekstra dip soslu

7 numara

İki numara 45s yanında ekstra peynir

ve BÜYÜK bir soda

Tüm siparişleri toplamaya çalışan Stonie, toplamda 35 dakikada bütün yiyecekleri bitirmeyi başardı. Big Smoke’u pek hoş hatırlamasak da, buradan kendisine selam ediyor ve sizleri video ile baş başa bırakıyoruz.