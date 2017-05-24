Şahane Grafikleriyle Red Dead Redemption 2!

En son oyununu 2013 yılında çıkaran Rockstar Games, GTA'nın yükselişinin ardından uzun süren suskunluğunu oyuncuları çıldırtacak kadar etkili bir şekilde bozuyor. Grafik konusunda bu güne kadar görmediklerinizi vadeden yapım, Red Dead Redemption 2 geliyor.

GTA V, dünya genelinde yakaladığı başarıyla adından yeterince söz ettirdi. Haliyle arkasındaki stüdya Rockstar Games, oyuncuların beklentisinin yükseldiğini fazlasıyla fark etmiş gibi. Uzun süredir oyun çıkarmayan firma fazlasıyla eleştirilse de, sözleri sahiplerine tam anlamıyla yutturmak için geri dönüyor.



Şimdiden efsaneleşen yapım Red Dead Redempteion 2, gerekli geliştimelerin yapılabilmesi ve optimizasyon konusunda başarılı bir performans sergilemesi için 2018 yılına ertelenmişti. İnsana sıktığı dişleri döktürecek oyun içi görüntüler ise fazlasıyla iddialı görünüyor.



Xbox One ve Play Station 4 platformlarına gelecek oyunun görsellerine daha yakından bakalım: Yalnız bir Kovboy: Kamp Ateşinde Samanyolu Manzarası: Soyguncuları ve Adelet Adamlarıyla Vahşi Batı: Uluslararası Seyahate Açık "Soyulabilir" Trenler: Riskli Korumalara Sahip Kargo Arabaları: Ürkütücü Sessizlikte Vahşi Bir Coğrafya: Vahşi Batı'nın İpsiz Sapsız Kasabaları: Mükemmel Detaylarla Altı Patlar Silahlar: Batı'nın Güvenilmez 7 Gangsteri: Soluksuz Hikayesine Tanık Olacağımız 7'linin Kapak Görseli: Başlı Başına Bir Dünya Sünan Müşhiş Grafik Motoru:

Kaynak : http://www.businessinsider.com/red-dead-redemption-2-photos-2017-5/#unlike-gta-the-red-dead-series-is-set-in-the-american-frontier-that-means-campfires-and-starry-skies-1