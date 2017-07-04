GTA V’de Gizli Bir Uzaylı Görevi Keşfedildi!

Oyundaki yıllardır süregelen gizemlerden bir tanesi Chiliad Mystery idi. Oyuna gelen son güncelleme ile oyuncular, parçalanmış bir UFO ve gizli bir görev keşfettiler.

Gunrunning güncellemesiyle keşfedilen bu gizli görev, fark edildiği üzere güncelleme tamamlanmadan yayınlanmış. The Chiliad Mystery Guru grubunun görevi tamamlamak için güncellemedeki birkaç dosyayı incelemesi yeterli oldu.

Videoda görüleceği üzere görev, doğaüstü bir teçhizatı içeriyor ve bu teçhizat UFO’nun içerisinde ve etrafında da birçok bilim insanı ve asker cesedi var. Easter Egg’i elinize almaya başlamanızla birlikte uzaylılar ortaya çıkarak size ateş etmeye başlıyorlar.

The Chiliad Mystery Guru, gizli görevi açığa hakikaten çıkardı mı, bu şimdilik bir soru işareti olarak kalmış durumda. Görevin, Rockstar Games tarafından resmi olarak yayınlandığında bununla sınırlı kalıp kalmadığını öğrenmiş olacağız.