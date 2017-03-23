Steam'de GTA V ve GTA IV İçin Muhteşem İndirim!

Steam, getirdiği yeni bir bundle paketi ile GTA IV ve GTA V’i beraber GTA V’ten daha uygun fiyata satıyor!

2017’nin ortalarına geldiğimiz şu dönemde fiyatı pahalı diye hala GTA V satın almadıysanız sizin için oldukça güzel bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde %50 indirim ile 89.50TL’ye inen GTA V için bir bundle hazırlayan Steam, bu sefer GTA IV ve GTA V’i daha uygun fiyata sunuyor.

84.35TL’ye satılan GTA Bundle paketi ile GTA V’e 5TL daha uyguna sahip olabilecekken, aynı zamanda GTA IV’e de sahip olabileceksiniz. Hatta GTA IV’ün 31.50TL fiyatına da bakacak olursak 36.50TL indirim bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu da %60 gibi bir indirime denk geliyor.

Normalde 179TL’ye satılan GTA V’i almak için bu fırsatı kaçırmayın diye belirtmeden geçmeyelim. Hem GTA IV hem GTA V’e beraber sahip olmak için buradaki bağlantıdan bundle paketine ulaşabilirsiniz.