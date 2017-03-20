GTA V İçin Geliştirilen 4K Grafik Modundan Muhteşem Görüntü!

GTA V'in bu haline bayılacaksınız: Muhteşem manzaralar ve atmosfer görüntülerini izleyin.

Oyun tarihinin en uzun serileri arasında yer alan GTA için sadece oyunun üreticisi olan Rockstar Games çalışmıyor. Öyle bir çılgınlık ki, hala serinin eski oyunları için bile farklı eğlenceler ve görünümler katmayı amaçlayan modlar yayınlanıyor. Serinin son oyunu ve donanım katili olan GTA V için ultra-gerçekçi grafikler ve 4K çözünürlük desteği getiren inanılmaz bir mod çıkmış durumda.

GTA Modding Topluluğu'ndaki DoctorGTA, serinin beşinci oyunu için yayınladığı bu moda “Make Visuals Great Again” adını vermiş. Ultra Gerçekçi Grafik Modu, 2017’de yayınlanan belki de en iddialı oyun geliştirme paketlerinden. Zaten çoğu donanımın oynatırken zorlandığı orijinal GTA V için yapılan bu modu imkanı olanlar kurup denemiş ve beğendiklerini belirtmişler.

Birçok oyuncu, GTA V modunu dizüstü bilgisayarlarda bile fazla bir etki yaratmadan kullanabildiğini bildirdi. Optimizasyon konusunda oldukça ileri düzey performans sergileyen mod hakkında kullanıcıllar olumlu tepkiler vermeye devam ediyorlar. Nefes kesen manzaralar, gerçekçi aydınlatma ve özellikle dengeli parlaklığın enfes bir deneyim sunacağı aşikar.

Modun geliştiricisi DoctorGTA; havanın hacmi, oyundaki çoğu araç için grafik ve doku dosyaları, gün içerisindeki farklı hava görünümlerinin üzerine sürekli güncelleme getirerek bambaşka bir GTA V deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Donanım katili dediysek şaka değil. Cayır cayır yanan GTX 1080’ler var!

DoctorGTA gibi modu bilgisayarınıza gerekli bios güncellemerini yapmadan kurup oynarsanız, böyle ölümcül sonuçlar almanız mümkün. Zira aşağıda izleyeceğiniz videoyu kaydettikten sonra yoğun çalışma şartlarına dayanamayan GTX 1080’ler videonun sonunda duman dumana yaşam mücadelesi veriyor. Durum bios güncellemesiyle tamamen ortadan kalkmıyor aslında; ekran kartının üzerinde bulunan ACX 2.0 soğutucusundaki 2 fanlı tasarım hatasının da payı var.

Siz siz olun daha güncel ve daha üst düzey bir model ekran kartı ve soğutma donanımınız yoksa -GTX Titan X Hybrids gibi- bu modu kurup sistemi zorlamayın. Optimizasyon ne kadar iyi olsa da stüdyo dışında yapılan bu işler donanımların kendini korumasını engelliyor. Yani fazlasıyla ısınan bilgisayarınız kendini korumak için kapatmadan çalışmaya devam ederek kalıcı hasarlar oluşturabilir.