GTA V ile GTA Online'a Yeni Haritalar ve Modlar Geliyor!

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri konumunda bulunan GTA serisinin incileri GTA V ve GTA Online, yeni haritalar ve modlarla tazeleniyor.

Rus geliştiriciler, GTA IV’den Liberty City bölgesini OpenIV mimarisi ile GTA V'e taşıyor. Liberty City'nin GTA V'e aktarılması hakkında şu detaylar paylaşıldı:

"The Liberty City, Los Santos veya Blaine County'nin yerine yerleşmeyecek. OpenIV sayesinde, oyunu pek dikkat çekmeyen sığ sularda konumlandıracağız. Böylece efsanevi haritayı, GTA V'de yakaladığınız ahenk ile keyif içerisinde oynayabileceksiniz."

Liberty City, GTA serisinin en yoğun ve zengin yerleşimlerinden birini temsil ediyor. Yani bu haritayı, GTA V'e uyarlamak hiç de kolay bir iş değil. Ancak OpenIV takımının kendine güveni tam ve şu ifadeyi kullanıyor: "Neden olmasın ki?"

Yeni modun ve haritanın, ne zaman Grand Theft Auto severlerle buluşacağı açıklanmadı. Bunun için "olabildiği kadar erken" ifadesi kullanılıyor. Üstelik Liberty City'nin GTA V'e uyarlanması için tam bir GTA IV kopyası gerekiyor. Önceki oyunun kilit kodları, yeni oyuna uyarlanmak zorunda. Dönüştürücü araçlar, söz konusu eylemde önemli bir yer kaplayacak.

OpenIV ile çalışan grup, diğer ayrıntıları da paylaşmış. Söz konusu mod sayesinde tüm Liberty City görevleri oynanabilecek. Ancak negatif noktalara dikkat etmenizi öneriyoruz. Geliştiriciler uyarıyor: Yeni modla online desteğine veda etmelisiniz. Hatta GTA Online'dan ban yemeniz de olası.

OpenIV uygulaması, daha önce de Max Payne 3'de kullanılmış ve yapılan geliştirmeler çok beğenilmişti.

Bir Müjde de GTA Online'dan

GTA Online'da gaza basmaya hazırlanın; zira oyunda yepyeni araç dönüşümleri ve büyük indirimler söz konusu. Yeni yılda, Vehicle Vendatta güncellemesi ile birbirinden aşırı silahlar da kullanabileceksiniz. Deathmatch'lerde sıkça faydalanabileceğiniz sayısız güçlendirmeden birkaçına değinelim.

Beast: Otomatik olarak bir Rhino Tank'a dönüşeceksiniz

Rockets: Yaklaşan düşmanları roketlerle etkisiz hale getirebileceksiniz.

Repair: Anında tam sağlığa kavuşabileceksiniz.

Ghost: Yarı saydam hale gelip, düşmanlarınıza kolayca yaklaşabileceksiniz.

Zoned: Tüm düşmanlarınız yavaşlayacak

Random: Detanotor hariç, istediğiniz power-up arasında ani değişimler gerçekleştirebileceksiniz.

Flipped: Düşman takımın tüm araç fonksiyonlarını tersine çevirebileceksiniz.

Şimdi de 3-16 Ocak tarihleri arasında faydalanabileceğiniz bazı indirimlerden söz edelim:

Bomba atar alımında yüzde 50 indirim

Motor geliştirmelerinde yüzde 25 indirim

Tüm maskelerde yüzde 25 indirim

Zırhlarda, mermilerde ve patlayıcı silah cephanesinde yüzde 25 indirim

Özel araç depolarında ve bu depoların yenilenmesinde yüzde 25 indirim

İyi haberlerimiz bu kadarla sınırlı değil: Artık süper motorlara iyice alışın. Güncelleme sayesinde, Pegassi FCR 1000 Custom modelini, oyundaki Benny’s Original Motor Works mağazasından satın alabiliyorsunuz. Unutmadan hatırlatalım: Bugün Los Santos'daki kartopu savaşlarının son günü. Keyfini çıkarmanızı öneririz.