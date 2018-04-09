GTA V'in Çıktığı Yıldan Bu Yana Elde Ettiği Korkunç Hasılat!

Piyasaya çıkışının üzerinden geçen 5 yılda 90 milyon adet satan ve 6 milyar dolarlık hasılat elde eden GTA V, üreticisine herhangi bir film, kitap ya da oyundan daha fazla gelir elde ettirmeyi başardı.

Grand Theft Auto V, Eylül 2013’te piyasaya çıktığında aslında hepimiz farklı ve büyüleyici bir oyun ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Fakat muhtemelen hiçbirimiz 5 yıl sonra bile GTA 5'in hala en çok satanlar listesine girmeyi başaran bir oyun olacağını tahmin edemezdik. Fakat gerçek şu ki; oyunun çıkışının üzerinden 5 yıl geçmişken bir bilgisayarın güçlü olup olmadığı GTA V’i açıp açamamasıyla ölçülüyor.

Fakat Cowen Group’ta medya ve eğlence sektörlerinde yönetici ve baş araştırma analisti olan Doug Creutz’a göre GTA V yalnızca hikayesi, grafikleri ya da diğer teknik özellikleri ile başarılı olmadı. GTA V, piyasaya çıkışının üzerinden geçen 5 yılda toplam 90 milyonu aşan satışı ile Rockstar’a 6 milyar dolarlık gelir kazandırmayı başardı. Bu öyle büyük bir gelir ki şu ana kadar herhangi bir medya ve eğlence ürünü GTA V’e yaklaşmayı başaramadı.

2009 yılında vizyona girdiğinde sinema salonlarının hınca hınç dolmasını sağlayan Avatar filmi dahi yalnızca 2.788 milyar dolar hasılat yapmayı başarabilmişti. Bu da GTA 5’in medya ve eğlence sektöründe hasılat bakımından en büyük rakibinin yalnızca 3’te 1’i kadar gelir elde edebildiğini gösteriyor. Dolayısı ile GTA V’in geliştiricisine herhangi bir kitap, film ya da oyundan daha fazla kazanç sağladığını söylemek mümkün.