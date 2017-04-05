GTA V'in Gizemleri Çöz Çöz Bitmiyor: Gizli Odalar Bulundu!

Bir YouTuber, içlerinden birinin altınla dolu olduğu odaları nasıl bulacağınıza dair bir video yayınladı.

GTA V çıktığı günden bu yana oyun dünyasında bildiğimiz her şeyi değiştirmeye devam ediyor. Popüler serinin üretici stüdyosu Rockstar Games, oyuncuların peşine düşeceği onlarca gizli içeriği GTA V haritasına yerleştirmeyi çok seviyor.

Oyun için yapılan 10’larca mod sayesinde elde edilen enteresan tecrübelerin yanında böyle gizemli işlerin peşinden koşmak, her zaman eğlenceli olsa gerek. Popüler bir Youtube yayıncısı ve GTA V oyuncusu, sevilen karakter Franklin’in evindeki bir kaç gizli odayı keşfettiği bir video yayınladı.

Sıkı durun: Odalar evin çeşitli yerlerine dağılmış durumda ve bir tanesinin içinde gizlenmiş büyük miktarda altın bulunuyor. Aşağıdaki videoda söz konusu odaları nasıl bulabileceğiniz hakkında bilgiler var.





Bu odaların bir mod sayesinde oluşturulduğu iddiası da var ama denemekten zarar gelmez. Odaların varlığını kontrol edenleriniz varsa düşüncelerini yorumlarda belirtebilirler :)