GTA 5'in Kutusundan Dünyanın En Tehlikeli Uyuşturucusu Çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen olay, sosyal medyada büyük yankı yarattı. GTA V oyununun kutusundan dünyanın en ölümcül uyuşturucu metamfetamin çıktı.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Kayla McAllister, 11 yaşındaki çocuğuna GTA V almaya karar verdi (annenin, yaşı oyun için uygun olmayan çocuğuna neden GTA V aldığı da ayrı bir tartışma konusu). Çocuk büyük bir hevesle paketi açtı ve oyunu oynamaya başladı. Ne var ki kullanım kılavuzunun içindeki ölümcül maddeden bihaberdi. Çocuk karşısındakinin ne olduğunu bilmiyordu ama anne, olayın farkına vardı. Anne, torbanın içindeki beyaz şeyin dünyanın en zararlı maddelerinden biri olan metamfetamin olduğunu keşfetti.

Söz konusu uyuşturucunun birkaç aylık kullanım öncesi ve sonrası

Endişeli anne, Capital West Tallahassee GameStop'dan alışveriş gerçekleştirmişti. Kayla McAllister polis çağırdı ve yaşadığı dehşeti Facebook'ta da paylaştı. Anne, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Capital West Tallahassee GameStop'dan bir oyun aldım. Çocuğumun kullanım kılavuzunu karıştırırken içinden bir şey düştü. Lanet olası, iğrenç meth. Oyun kontrol edilmemişti ve oğlum yanlışlıkla bu şeyi yutsaydı şimdi aramızda olmayabilirdi. Neyse ki doğru olanı yaptı ve bana bunun ne olduğunu sordu."

Gadsden County Şerif Ofisi'nde yapılan testler, maddenin metamfetamin olduğunu doğruladı. Geçtiğimiz Eylül ayında da benzer bir olay vuku bulmuş ve Lake Charles GameStop'da bir torba uyuşturucu bulunmuştu. Tesadüfen yine 11 yaşındaki bir çocuk durumun farkına varmıştı.

Metamfetamin dünyanın en zararlı uyuşturucularından biri. Tek bir kullanımda bile hemen hemen tüm beyin kimyasallarına zarar veren madde, kısa süre içinde dişlerinizin çürüyüp dökülmesine, deri dökülmelerine, ağır karaciğer ve kalp hasarına yol açabiliyor. Verdiği aşırı cesaret sayesinde toplum içinde uygunsuz davranışlar sergilenmesine neden olabiliyor. Sonunun ise kesin olarak ölüm olduğunu söyleyebiliriz.