GTA V Gunrunner'da Gizli Görev Açığa Çıktı

Kısa bir süre önce Chiliad Mystery' de içeren bir şeylerin olacağına dair bazı ip uçları açığa çıktı. Henüz Rockstar'ın yayınlamadığı bu görevde amaç, uzaylıların yumurtalarını çalmak.

Birileri Gunrunner’ın güncellemesindeki kaynak kodunu kurcaladıklarında Chiliad, uzaylılar, istihbaratçılar, bozuk bir uzay gemisi ve bunun tip şeylere işaret eden bazı ip uçları edindiler.

Artık taşlar yerine oturuyor. Görevi başlatmak için bir miktar maharet gerekiyor.

Chiliad Mystery için subreddit’te yapılan bir yazışmada “Evet çocuklar, R* bu misyonun yazılımlarda çalışabilmesi için oldukça çaba sarf etti” diyor.

Bu görevde amaç, yere çakılmış bir UFO’ya giderek uzaylı yumurtalarını çalmak ve sonra arka planda çalmakta olan uğursuz müzik eşliğinde bu yumurtaları sığınağınıza götürmek. Tabii bu esnada uzaylılar da sizi durdurmaya çalışacaklar.

Bu özelliğin henüz Rockstar tarafından açılmadığını aklınızda bulundurun. Göründüğü kadarıyla ileride yapılacak bir güncellemede açılacak. O nedenle çok daha fazla içeriğe sahip orijinal içeriği oynamak için bekleyebilirsiniz. Yine de görevin videosunu aşağıya koyduk. Göz atabilirsiniz.