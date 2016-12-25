GTA V'te Gizemli, Yeni Bir Maden Bulundu!

GTA V'teki gizemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Hali hazırda pek çok easter egg barındıran oyuna bir yenisi daha eklendi.

Grand Theft Auto V konusunda Rockstar Games'in ne kadar detaycı olduğunu hepimiz biliyoruz. Open world olan oyun, binlerce 'easter egg' barındırmakta ve bu 'easter egg'lerin sayısı -güncellemeler sağolsun- sürekli olarak artıyor.

Yeni nesil yani PS4 ve Xbox One için sunulan GTA V versiyonu da bu easter egg'lerden birini barındırmakta. Birkaç oyuncu tarafından bulunan bu yeni easter egg'e göre oyunda daha önceden keşfedilmemiş bir maden bulunmakta.

Madenin girişi kapalı ancak birkaç el bombası ile girişi açmak mümkün. İçeriye girmeden önce ise yanınıza bir el feneri almanız gerekiyor çünkü içerisi epey karanlık. İçeride sizi bekleyen ise tam olarak Rockstar Games imzalı oyunların sıkı takipçilerine özel bir şey.

Madenin içinde bulunan takım elbiseli ve muhtemelen mafya üyesi kişi, aslında Rockstar'ın L.A Noire oyunundaki ana karakter Cole Phelps'e bir gönderme. L.A Noire'ı oynayanlar bilir; Cole Phelps, videoda gördüğünüz adamın takım elbisesine oldukça benzer bir takım elbise giymekteydi ve oyunun sonunda, bir madende boğularak ölüyordu.

Muhtemelen Rockstar'ın bu yeni easter egg'i de Phelps'e bir gönderme niteliğinde.