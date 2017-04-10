GTA V Tutkunlarının Yeni Favorisi Olacak Türk YouTuber

GTA 5'i izlemeyi en az oynamak kadar seviyorsanız tam sizlik bir kanal tavsiyemiz var.

Son birkaç yıldır oyun sektöründe gerek görüntü kaliteleri, gerekse hikayeleri ile birbirinden sağlam pek çok oyun piyasaya çıkmış durumda. Fakat oyuncular, efsaneleri ne olursa olsun unutmazlar. O efsanelerden biri de, önceki oyunları da ayrı ayrı birer efsane olan GTA V. Belki bir çoğunuzun bilgisayarı hala GTA V'i kaldıracak donanımsal özelliklere sahip değil. Fakat GTA V'i oynayan birini izlemek bile, en az oyunu oynamak kadar eğlenceli.

İşte bu bağlamda devreye YouTube kanalları giriyor. YouTube'da neredeyse her oyun için o oyunun müptelası olan bir YouTuber bulmak mümkün. Söz konusu GTA V olunca da bu konuda yerli bir YouTuber'ımız var; Armağan Demircan. Çorum'da yaşayan Armağan Demircan, 2015 yılında açtığı Gamers Lab adlı YouTube kanalında GTA V'e dair farklı konseptler ve konularda birbirinde keyifli videolar çeken Demircan, GTA V meraklısı Türk oyuncuların da oyunda bilinmeyenleri keşfetmesine, ya da oyunu daha eğlenceli hale getirecek şeyleri öğrenmesine yardımcı oluyor.

Eğer GTA V hayranı iseniz ve yabancı kanalları takip etmekten sıkıldıysanız (bu durum özellikle İngilizce bilmeyen arkadaşlarda daha fazla geçerli) o zaman size Demircan'ın videolarını takip etmenizi tavsiye ederiz.