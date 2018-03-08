GTA ve Fallout’un Yapımcıları Trump ile Görüştü!

Daha önce yapmış olduğumuz haberimizde sizlere Amerikan vatandaşlarını silaha teşvik ettiği gerekçesiyle oyun endüstrisi liderleriyle düzenlenecek toplantıdan bahsetmiştik. Bugün gerçekleşen toplantıya GTA ve Fallout yapımcıları da katılım gösterdi.

Gerekli gereksiz her şeye burnunu sokmasıyla yakında yeni bir ün sahibi olacak Trump, bu seferde şiddet içeren video oyunlarıyla ilgili bir toplantı düzenledi. Bugün gerçekleşen toplantıda video oyunlarının dünyadaki şiddetle arasındaki bağlantılar tartışıldı. Trump ve yandaşları dünyadaki şiddet olaylarından video oyunlarını sorumlu tutman için elinden geleni yapıyor.

Uluslararası Oyun Geliştiricileri Derneği (IGDA) toplantı öncesi konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dünyada gerçekleşen şiddet olaylarıyla ilgili kendilerini günah keçisi olarak göstermek istediklerini söyledi. Toplantı sonrası detaylar henüz paylaşılmadığı için Trump’ın bunu başarıp başaramadığıysa merak konusu.

Oyunlardaki şiddetin gerçek dünya’ya olan yansımalarıyla ilgili yapılan toplantıya daha önceki haberimizde Nintendo, Microsoft ve Sony olmak üzere üç büyük konsol üreticisinin katılacağını söylemiştik. Henüz Beyaz Saray’daki toplantıya davetli kişilerin listesi paylaşılmadı. Ancak farklı kaynaklarladan aldığımız duyumlarla, GTA’nın yapımcısı Rockstar ve Fallout’ın yapımcısı Black Isle Studios’un katılım gösterdiği doğrulandı. Toplantı sırasında alınan kararlar ve bizlere etkileriyle ilgili basın açıklamasının yapılmasından sonra daha fazla bilgiye ulaşabileceğiz.