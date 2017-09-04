GTA VI Ne Zaman Çıkacak? Hangi Karakterler Olacak?

Oyun piyasasının yeni kralı olmasını beklediğimiz GTA VI ne zaman çıkacak? Nerede geçecek? Hangi karakterler olacak? Şu ana kadar GTA VI ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler bu haberde.

Tartışmasız dünyanın en başarılı açık dünya oyunu olan GTA V, uzun yıllardır oyun piyasasının bir numarası konumunda. Rockstar’ın GTA serisini yayınlama sıklığına baktığımızda 2018 yılında GTA VI’nın gelmesi gerekiyor fakat bu neredeyse imkansız.

Rockstar, 2018 yılında Red Dead Redemption 2’nin yayınlanacağını açıkladı. GTA V ile çıtayı arşa çıkaran şirket, bir yıl içinde iki açık dünya oyunu piyasaya sürmek gibi bir hata yapmayacaktır. Zira aynı anda iki açık dünya oyunu geliştirmek, iyi bir oyun ortaya çıkarmayı zorlaştıracaktır.

O halde ilk olarak sormamız gereken soru: GTA VI ne zaman gelecek?

Efsane GTA San Andreas, 2004 yılında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. 2008 yılında daha tanıtım videoları çıkar çıkmaz heyecanlandığımız GTA IV piyasaya sürüldü. 2013 yılında ise oyun piyasasını alt üst eden GTA V satışa sunuldu.

Tarihlere baktığımızda Rockstar’ın 4-5 yılda bir yeni GTA’yı piyasaya sürdüğünü söyleyebiliriz. Fakat GTA V seviyeyi çok yukarı çıkardı ve şirket GTA VI’da serinin başarısını sürdürebilmek için önemli geliştirmeler planlıyor. Bu nedenle GTA VI muhtemelen 2019 ya da 2020 yılında çıkacaktır.

GTA VI Nerede geçecek?

Henüz GTA VI’nın haritası hakkında resmi bir açıklamaya sahip değiliz. Fakat bazı söylentiler oyunun 1999 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto: Londra 1969 gibi Londra’ya dönüş yapabileceğini belirtiyor. Fakat oyunun Amerikan kültürünü eleştiren ve yansıtan yapısını düşündüğümüzde, böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı raporlar, Rockstar’ın tüm Amerika’yı kapsayan bir harita geliştirdiğini söylüyor. Öyle olmasa bile şirketin GTA VI’da daha önce görülmemiş büyüklükte ve gerçeklikte bir harita sunacağına eminiz.

GTA VI’da Hangi Karakterler Bulunacak?

GTA VI, ilk kez bir kadın karakter ile oynama imkanı sunabilir. Rockstar’ın kurucusu Sam Houser, 2013 yılında The Guardian’a verdiği röportajda oyuna bir kadın karakter eklemenin her zaman akıllarında olduğunu, fakat GTA V’de bunu düşünmediklerini söylemişti.

GTA VI’ya eklenecek bir kadın karakter, oyunun hikayesine son derece pozitif bir etki yaratabilir. Yıllardır erkekler ile şehrin altını üstüne getiren oyuncular, farklı bir mizaçta kadın karakteri olumlu karşılayacaklardır.

GTA VI Nasıl Olacak?

GTA V’in ilk tanıtım videosu izleyenlerin ağzını açık bırakmıştı. Çıkışının ardından 5 yıl geçmesine rağmen hala oyunun, piyasasın çıtasını belirleyen oyun olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin ve oyuncuların GTA VI’dan da beklentisi de farklı değil. Bu nedenle GTA VI muhtemelen gördüğümüz en iyi kurgu ve grafiklere sahip oyun olacak.

Bazı söylentiler GTA VI’nın VR desteği ile gelebileceğini söylüyor. Fakat modlar ve hileler gibi sorunlar nedeni ile bunun gerçekleşmesi biraz zor.

Maalesef şu an GTA VI’nın nasıl görüneceğine dair hiçbir bilgimiz yok. Fakat GTA V için çıkan yüksek çözünürlüklü modlara bakarsak, Rockstar’ın GTA VI’nın tanıtım videosuna ‘bu bir oyundur’ yazması gerekebileceğini düşünebiliriz.