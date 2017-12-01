GTA Vice City'nin Modellendiği Miami'nin Şimdiki Hali Nasıl?

Ekşi Sözlük'te "lip ton" isimli bir kullanıcı 1986'nın Miami'sinden modellenmiş olan Grand Theft Auto: Vice City oyununun içindeki modellemelerle, Miami'nin şimdiki halini karşılaştırmış.

2002 yılında çıkan efsane Grand Theft Auto: Vice City oyununu bilenler bilir. Bilmeyenlerin acilen oynamasını tavsiye etmekle beraber, bu oyunun 1980'li yılların Miami'sini ve dönemin mafya ilişkilerini anlattığını bilen bilir. Özellikle de 1983 yapımı efsane film Scarface'den esinlenilerek yapılan oyunun, şehir modellemeleri ise 1986 yılının Miami'sinden esinlenerek yapılmıştır.

Birebir Miami haritasını birebir yansıtmasa da, oyunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan bu şehir ile bir çok ortak özelliği yansıttığı kesin. Ekşi Sözlük kullanıcısı "lip ton" da oyunun modellemeleri ile günümüz Miami'sini bir takım fotoğraflarla karşılaştırmış. Özellikle de hala değişmeyen bir çok kesimin oyunun içinde ne kadar başarılı yansıttığını gösteren bu liste bizim de hoşumuza gitti, sizinle paylaşalım dedik.

31 yıldır değişmeyen trafik ışıkları

Oyun içi görüntüyü de şöyle bırakırsak, oyunun ne kadar başarılı modellendiği ortaya çıkıyor.

Yol kenarlarına park edilen arabalar

Özellikle de oyunda polisten kaçarken hayatımızı kurtaran bu bol park edilmiş arabalı sahil şeridini görünce biraz iç çekmedik değil. Tabii oyunda bu kadar fazla arabayı bir arada göremiyordunuz.

Sahildeki otellerin oyundaki hali ve günümüz Miami'sindeki hali

Bu otellerin tabii ki bir kısmı görevler aracılığıyla girilebilse de, görüntüsü halihazırda oynayanların aklındadır. Bir de şimdiki haline bakalım isterseniz.

Renk tonları dışında binalar mükemmel bir şekilde oyuna aktarılmamış mı?

Oyunda Lance ile tanıştığımız araba garajı

Oyun içi görüntüyü bulamasak da garaj gerçekten de hafızalarımızdaki kadarıyla harika aktarılmış.

Oyundaki film stüdyosunun şu anki hali

Geldik efsane Malibu Club'a

Heralde ben dahil bir çok oyunu oynayan kişinin aklında bu görüntü kalmıştır. Özellikle de bu oyunu görevsiz bir şekilde oynarken burada çıkarılan katliamlar, bugün hala "Acaba ben cani miyim?" diye sormama sebep oluyor. Buyrun gelsin bugün var olan hali.

Jürinin arabasının parçalama görevinin yapıldığı binanın önü(Bugün)

Oyunda Ocean Beach olarak geçen sahilin bugünki hali

Oyunun başlarında kapıları kapalı olan, fakat golf sahasındaki adamı öldürme görevi yapılınca açılan içeride şekil araba bulunan ev(Bugün)

Kasabı öldürüp telefonunu aldığımız ara sokak

Oyuna başladığımız yerin yanındaki garaj

Yine geldik çoğumuzun hatırlayabileceği bir mekana. Resmen araba kaynağımız olan bu otoparkın ise şu an ki görüntüsü şöyle;

Tüm bunları görünce açıkçası benim bu hafta sonu ne yapacağım belli oldu: GTA: Vice City kurup oynamak! Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2002 yılında yapılmış ve şu an neredeyse 15 yıllık olan bir oyun için, modellemeler gerçekten de harika değil mi?