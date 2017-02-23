Gebze Teknik Üniversitesi MobileTech v3.0 Başlıyor!

Gebze Teknik Üniversitesi IEEE Bilgisayar Topluluğu tarafından düzenlenen MobileTech v3.0 2017, 7-8 Mart 2017’de düzenleniyor.

Bahar dönemiyle üniversitelerde başlayan etkinlik zincirine bir yenisi de Gebze Teknik Üniversitesi’nden ekleniyor. GTÜ IEEE’nin Bilgisayar Topluluğu kolu tarafından hazırlanan MobileTech v3.0, bilişim ve teknoloji dünyasına ışık tutmak için 7-8 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek.

B.E.A.R Team’in CEO’su Buğra ÇAKIR, Huawei Turkiye’de Araştırma Mühendisi Çağla ÇIĞ KARAMAN, İstanbul JUG ‘da JCP Uzmanı Rahman USTA ve ARGETÜRK ‘de Gömülü Yazılım Mühendisi Çoşkun TAŞDEMİR gibi konukların katılacağı bu bilişim etkinliğine Webtekno olarak da medya sponsorluğu desteği vermekteyiz.

7-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğimizde alanlarında uzman mühendisler Java, Big Data, Gömülü Sistemler, Test Otomasyonu, SaaS gibi sektörde önemli yer tutan alanlara değinilecek olan etkinliğin ücretsiz ve herkese açık bir şekilde yapılacağını belirtelim.

Gebze Teknik Üniversitesi Eletronik Binası Konferans Salonu’nda yapılacak etkinlik hakkındaki tüm detayları buradan öğrenebilir, Facebook etkinliğine de buradan ulaşabilirsiniz.