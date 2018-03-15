GTÜ Öğrencileri, Dünya Üniversiteleri ile Yarışacak!

Geliştirdikleri proje ile CanSat Competition yarışmasında ön elemeleri geçmeyi başaran GTÜ öğrencileri, Türkiye'yi ABD'de düzenlenecek yarışmada temsil edecekler.

Gebze Teknik Üniversitesi’ne (GTÜ) bağlı bir öğrenci topluluğu olan Robotik ve Otomasyon Kulübü öğrencileri, hazırladıkları ‘Model Roket Yardımıyla Fırlatılan İleri Düzey Model Uydu Tasarımı ve Uygulaması’ projesi ile ülkemizi uluslararası bir yarışmada temsil etmeye hak kazandılar.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin tarafından yapılan açıklamada, Robotik ve Otomasyon Kulübü öğrencilerinin geliştirdikleri proje ile Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ve Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü'nün (AIAA) düzenlediği, NASA’nın da destek verdiği CanSat Competition yarışmasında ön elemeleri geçerek ülkemizi temsil edecekleri belirtildi.

Dünya çapında pek çok üniversitenin kurduğu takımlar ile yarışmaya katıldığını belirten GTÜ, ön eleme aşamasını yalnızca 40 takımın geçebildiğini söyledi, ‘’GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı 100 üzerinden 98.2323 puanla dünya genelinde 139 takım arasından sekizinci olarak ön elemeyi geçmeyi başardı. GTU-SAT, 6-8 Haziran 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.’’

Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen açıklamada GTU-SAT takım kaptanı olan Muhammet İkbal Elek’in de sözlerine yer verildi. Neler başarabileceklerini göstermek için 8 ay boyunca gece gündüz çalıştıklarını belirten Elek, uluslararası bir yarışmada dünyanın en iyi üniversitelerinin arasında Türkiye’yi temsil edecekleri için gururlu olduklarını söyledi.