'Guacamelee! 2' Çok Yakında PC'ye Geliyor!

PS4'ün sevilen platform oyunu 'Guacamelee! 2', Steam'de listelendi. Beklenen oyun, çok yakında satışa sunulacak.

Aksiyonlu bir platform oyunu olan 'Guacamelee! 2' çok yakında PC platformuna geliyor. Steam üzerinde listelenmeye başlayan oyunu, hemen istek listenize ekleyebilir veya sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Oyunun yapımcısı Drinkbox Studios, resmi Twitter hesabından bu haberi duyurdu.

Uzun zamandır beklenen bu oyunun çıkışı artık çok yakın. Arkadaşlarınızla çoklu oyunculu olarak oynayabileceğiniz 'Guacamelee! 2', basit yapısıyla bile oldukça yüksek aksiyon sunuyor. Meksika kültüründen izler taşıyan oyun, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek için birebir. Drinkbox Studios'un diğer oyunları ve ek içerikleri de 10. yıl dönümüne özel olarak %90 indirime girdi. Bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa, kaçırmamanızda fayda var.

Geçtiğimiz yıl PS4 için sunulan oyun, artık PC platformunda da oynanabilir olacak. PS4 kullanıcıları tarafından oldukça sevilen oyunun 11 dakikalık oynanış videosuna ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

'Guacamelee! 2'nin PC platformuna geliyor olması, oyunun hayranlarını oldukça sevindirecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu istek listenize eklediniz mi?