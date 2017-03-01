Guardians of The Galaxy 2'nin Son Fragmanı Yayınlandı!

Marvel'in sevilen uyumsuzlar çetesi Guardians of The Galaxy'nin devam filmi için geri sayım başladı.

Marvel, Mayıs ayında gösterime girecek Guardians of The Galaxy 2'nin son fragmanını yayınladı. Marvel'ın sevilen uyumsuzlar çetesi, galakside kaos yaratmaya devam ediyor.

Tüm kadro eksiksiz olarak geri dönüyor: Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Destroyer Drax (Dave Bautista), Roket Rakun (Bradley Cooper) ve Baby Groot'a (Vin Diesel) kavuşmamız yakın. Yondu (Michael Rooker) ve Nebula'yı (Karen Gillan) da özlediğimizi belirtmemiz şart. Takımın yeni üyesi ise Pom Klementieff'in canlandırdığı Mantis. Yönetmenlik koltuğunda yine James Gunn oturuyor.

Filmin en dikkat çekici yönü ise ünlü oyuncu Kurt Russell'ın canlandırdığı ve Star-Lord'un gizemli babası rolündeki figür olacak.

Yapım 5 Mayıs'ta dünya çapında gösterime girecek. Şimdiden belirtelim, söz konusu kadro Avengers: Infiniti War için de bir araya gelecek ve 2018'de Avengers ve Guardians of The Galaxy üyelerinin buluşmasına şahitlik edeceğiz.