Guardians of the Galaxy'de Meğer İngilizce Konuşulmuyormuş!

Guardians of the Galaxy filmini izleyenler arasındaki en büyük tartışmalardan birisi olan film karakterlerinin İngilizce konuşup konuşmadığı sorusu sonunda cevap buldu.

Iron Man ya da Kaptan America kadar popüler karakterleri olan bir Marvel filmi varsa, o da Guardians of the Galaxy'dir.

Filmde bilindiği üzree Peter Quill isimli bir insan Dünya'dan kaçırılarak başka galaksilere götürülüyor ve burada bir tilki, bir ağaç, bir yeşil kadın ve bir dev insanımsı varlık maceradan maceraya koşuyor. Burada ilginç olan ise bu beş benzemezin birbirini nasıl anladığı sorunsalı.

İşte bu konuyla ilgili olarak filmin yönetmeni James Gunn, attığı bir tweet'le filmdeki hiç kimsenin İngilizce konuşmadığını teyit etti.

Elbette filmdeki dil sorunsalı ilk defa gündeme gelmiyor. Film ilk çıktığında da bu sorular gündeme gelmiş ve yönetmen Gunn, filmden bir sahne paylaşarak ufak bir detayı izleyiciye göstermişti. Burada Quill, suç geçmişine bakarken boynunda bir translatör görünüyor.

James Gunn, Ağustos ayında başında Quill'in İngilizce konuşmayı unuttuğunu da doğruladı. Twitter'da filmin başka hayranları da Groot (haliyle) hariç herkeste bir tercüme aletinin olduğuna dikkat çekti.

Ancak her ne olursa olsun burada anlaşılamayacak tek şey var:

I am Groot?