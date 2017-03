Guardians of The Galaxy Oyunu İçin Yeni Fragman Geldi!

Yakında filmi ile görmeyi umduğumuz Guardians of the Galaxy'nin Telltale Games tarafından geliştirilen oyununun fragmanı yayınlandı.

The Walking Dead gibi oyun serileri ile ünlenen ve birçok kişinin sevdiği bir firma halini alan Telltale Games tarafından geliştirilen Guardians of the Galaxy’nin yeni fragmanı yayınlandı. Normalde Haziran ayında çıkmasını beklediğimiz oyun, sürpriz yaparak Nisan ayında çıkmaya başlayacak. Toplamda 5 bölümden oluşacak Guardians of the Galaxy, Nisan ayında ilk bölümü ile oyuncuların karşısına çıkacak.

Fragmanda, oyunun başkarakterleri Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket ve tabii ki biricik ağacımız Groot yer alıyor. 25 Nisan’da çıkması beklenen Guardians of the Galaxy 2 filminden bağımsız bir macera sunacak oyunda, karakterlerimiz yine fazlasıyla eğlencenin dibine vuran tipler olacak. Oyunun hikayesinde, galaksinin koruyucuları, kötü birisinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği, “açıklanamayan bir iktidar parçası” bulmasıyla başlar.

18 Nisan’da ilk bölümü yayınlanacak oyunun, ilk bölümü 5 dolardan satışa sunulacak. Kuzey Amerika’da 30 Dolar'dan satışa sunulacak disk versiyonunda tüm bölümler olacak ancak bölümler, herkesle bir oynanabilecek. Anlayacağınız oyunun tam sürümünü bilgisayarınıza yükleseniz dahi, Telltale Games’in o bölümü resmi olarak yayınlanmasını beklemeniz gerekiyor.