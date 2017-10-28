Güç Düğmesi Kırılan Android Cihazları Kontrol Etme Yolları

Son 10 yılda, cep telefonlarının tuşlarının yerini büyük ve dokunmatik ekranlar aldı. Ancak hala bütün telefonlarda bulunan tek fiziksel tuş, cihazı açıp kapamaya veya ekran kilitlemeye yarayan güç tuşu. Oldu da kırıldı diyelim, cihazı kontrol etmek için ne yapmamız gerekiyor?

Hasar görmüş ve bir şekilde artık çalışmayan bir güç düğmesi, ilk bakışta cihazın ömrünü tamamladığını gösteriyor. Ancak cihazı basit yöntemlerle çalışır durumda tutmak mümkün. Bu yazımızda kırık bir güç düğmesi ile başa çıkmanın farklı yollarını değerlendiriyoruz. Unutmayın ki her yöntem her cihazda sorunsuz şekilde çalışmayabilir.

Eğer güç düğmesi bozulduysa, öncelikle yapmanız gereken ilk şey USB hata ayıklama ve Güç Zamanlamasını açmaktır.

USB Hata Ayıklama’yı açmak için:

Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri (Eğer bu sekme gözükmüyorsa, Telefon Hakkında sekmesinden Derleme Numarası satırına birkaç kez hızlıca dokunun. “Artık Geliştiricisiniz” yazısı geldiğinde görünür olacak) > USB Hata Ayıklaması yanındaki anahtarı açık konuma getirin.

Zamanlanmış Güç ayarı varsa açın:

Aslında bu seçenek her Android cihazında bulunmuyor. Eğer cihazınızda varsa açmak için düğmenin bozulmasını beklemeyin. Çünkü bu ayar sayesinde kapalı durumda olan cihazınızın istediğiniz saatte açılmasını sağlayabilirsiniz.

Ayarlar > Sağ üst köşedeki arama sekmesi > Zamanlanmış Güç > Açık > İstediğiniz saati ayarlayın.

Gelelim soru ve cevap kısmına.

Güç Düğmesi aynı zamanda ekran kilidiyse ne yapılabilir?

Hasar gören güç düğmesinin en kötü yüzü aynı zamanda ekran kilidini de devreden çıkarmasıdır. Bunun için aygıtınız açıksa kapanmamasına dikkat edin. Çünkü birazdan sıralayacağımız seçenekleri uygulamanız için cihazınızın açık olması gerekiyor.

Cihaz kapalıyken güç düğmesi hasar gördüyse ne yapılabilir?

Bir bilgisayara USB kablosuyla cihazınızı kapalı durumdayken bağlayın. Çoğu cihaz bilgisayarla bağlantı kurduktan sonra yeniden başlatılır. Eğer yukarıda bahsettiğimiz ilk işlem ile USB Hata ayıklamayı açtıysanız, cihazınızın ayarlarına ADB kodlarıyla erişim sağlayabilirsiniz. Bu sorunun çözümü biraz uzmanlık gerektiriyor. Eğer standart bir kullanıcıysanız bilene danışın. (1, 2)

Cihaz açıkken güç düğmesi hasar gördüyse ne yapılabilir?

Ekranınızın kilidini açmak için başka numaradan SMS göndermeyi ya da aramayı deneyebilirsiniz. Aynı şekilde bazı cihazlar, şarj kablosu takıldığında ekran kilitlerini otomatik olarak açarlar. Parmak izi okuyucunuz varsa biraz daha şanslısınız.

Ekran kilidinin kullanımı için hangi seçenekler var?

Ekran kilidini kontrol etmek için çeşitli üçüncü parti uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar sayesinde ekranınızı kapatabilir, cihazınızı yeniden başlatabilirsiniz.

Not: Bu uygulamalara Ayarlar > Cihaz Yöneticileri sekmesinden yetki vermeniz gerekmektedir.

Bu uygulama sayesinde ekran kilidiniz cihazınızın hareket durumuna göre açılabiliyor: Shake to Lock/Unlock

Cihazın hareket durumuna göre daha hassas sonuçlar için: Gravity Screen

Güç düğmesinin tüm yetkisini, ses düğmelerine vermek için: Power Button to Volume Button

Bu uygulamalar faydalı olsalar da uzun vadede bataryalarınıza zarar verebilirler. Bu nedenle geçici bir çözüm olduklarını ve güç düğmenizi bir an önce tamir ettirmeniz gerektiğini unutmayın.

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