Amerikan Müzik Ödülleri sonrası müzik dünyasının en çok konuşulan gruplarından olan BTS’nin Twitter’daki hesabı, ‘en çok etkileşim alan hesap’ sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

Twitter’daki etkileşim rekoru, iki gün önce Güney Koreli pop grubu BTS’ye geçti. Pazar günkü Amerikan Müzik Ödülleri’nde sergiledikleri performans ile bir ilki gerçekleştiren grubun yönettiği Twitter hesabı, en fazla etkileşim alan hesap olarak ilan edildi.

Guinnes’in yaptığı açıklama ile BTS’i 21 Kasım tarihinde attığı tweet ile kutlayarak, grubun Guinness Rekorlar Kitabı’nın bir sonraki edisyonuna girmeyi başardığını açıkladı. Etkileşim oranını Twitter hesabının tweet başına aldığı ortalama retweet sayısını dikkate alarak hesaplayan Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre BTS’nin her bir tweet’i 252.200 retweet alıyor.

BTS’nin en yakın takipçisi ise One Direction grubundan tanıyacağınız Harry Styles. Daha önceki rekorun sahibi olan Styles, 165.473 ortalama retweet sayısı ile birinciliği BTS’ye kaptırmış oldu.

Son olarak DJ Steve Aoki ile birlikte hazırladıkları MIC Drop isimli şarkının remix versiyonunu bugün hazırlayan grup, şu dakikalarda Twitter Türkiye’de de 2. sırada yer alıyor.