Guinness Rekorlar Kitabı’nın Ortaya Çıkış Hikayesi

Dünya üzerinde gerçekleşen tüm rekorların kayıt edildiği Guinness Rekorlar Kitabı’nın ortaya çıkışı, oldukça ilginç bir hikayeye dayanıyor.

Söylenenlere göre Guinness şirketinin başkanı, düzenlenen bir av partisi esnasında arkadaşlarıyla ‘en hızlı av kuşu hangisidir?’ sorusunun cevabını tartışmaya başlarlar. Bu tartışma sonrası başkan, kendi kendi şunları düşünmeye başlamış:

“Ülkemin barlarında sırf bu rekorlar yüzünden kim bilir kaç kez kavgalar çıktı, kaç kez ‘en iyi avcı benim, en büyük ev bana ait’ gibi anlamsız konular yüzünden tartışmalar yaşandı. Üstelik bunlar sadece kişiler arasında maddi değil, manevi anlamda da tahribat yarattı. Buna kesinlikle bir son vermeliyim.”

Bu fikrin ardından 1950’li yıllarda Guinness biraları sponsorluğunda, ufak bir broşür halinde ilk Guinness Rekorlar Kitabı basılır. Bu kitap, zamanla şirketin adını dünya genelinde en çok duyuran kısım oldu ve günümüze kadar ulaştı.

Böylesine ilgi uyandıran bir kitabın çıkışına da böyle bir hikaye yakışırdı.