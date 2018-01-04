Gül Pembe Samsung Galaxy S8 Avrupa Pazarına Giriş Yapıyor!

Samsung'un daha önce yalnızca iki ülkede satışa çıkardığı Gül Pembe Galaxy S8 modeli yakında İngiltere'de satışa çıkacak. Yeni renk seçeneğinin bir Avrupa ülkesinde satışa çıkması beğenilmesi halinde diğer ülkelerde de satışa çıkabileceğini gösteriyor.

Akıllı telefonların piyasaya çıkışından aylar sonra yeni renk seçenekleri sunmak, büyük akıllı telefon üreticileri arasında adeta moda oldu. Buna iPhone 7 Product Red, çeşitli Galaxy S ‘edition’ modellerini ve dün duyurusu yapılan Ahududu Gül LG V30’u sayabiliriz. Elbette ki yeni renk seçenekleri görmek tüketicileri memnun ettiğinden bu konuda şirketlere herhangi bir itirazımız bulunmuyor.

Samsung, geçtiğimiz yılın nisan ayında satışa çıkan amiral gemileri Galaxy S8 ve S8+ için yeni bir renk seçeneğini İngiltere’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Daha önce Samsung’un anavatanı Güney Kore ve Tayvan’da tüketicilere sunulan Rose Pink (Gül Pembe) Galaxy S8 ve S8+ yakında İngiltere’de de satışa çıkacak. Yeni renk seçeneğinin Avrupa pazarına girmesi, ülkemize de gelebileceğini gösteriyor.

Gül Pembe Galaxy S8’in tüm tüketicileri etkileyeceğini söylemek zor. Zira parlak pembe rengi cam tasarımla da birleşince cihazın rengi fazla patlıyor. Yine de yukarıda belirttiğimiz gibi daha fazla renk seçeneği her zaman için iyi bir şeydir ve diğer renk seçeneklerini beğenmeyen tüketiciler için cihazı daha alınabilir kılabilir.

Tabii Samsung’un Pink Galaxy S8’i satışa sunma zamanlaması da tartışmaya oldukça açık. Tahminlere göre bir buçuk ay kadar sonra Galaxy S serisinin yeni amiral gemisi Galaxy S9 tanıtılacak. Serinin yeni modeli çıkacakken yeni bir renk seçeneği tüketicileri bir yıllık bir modeli almaya ne kadar ikna eder, bilemiyoruz.

Yine de şu ana kadar elde edilen sızıntılar ve analistlerin tahminleri Samsung’un Galaxy S8’den Galaxy S9’a geçerken, Galaxy S7’den Galaxy S8’e geçişte olduğu gibi büyük bir sıçrama yapmayacağını söylüyor. Galaxy S9, elbette ki piyasanın en güçlü cihazlarından biri olacaktır fakat ‘son model’ takıntısı olmayan biri için Galaxy S8 de hala iyi bir akıllı telefon tercihi olmaya devam edecek.