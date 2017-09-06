Netflix, Kendisinin Bir Şaka Olduğunu Düşünüyormuş!

Netflix kafaları kurcalayan ama büyük ihtimalle aşırı dozda muziplik içeren bir şakayla gündeme geldi. Sosyal medya, üzerinde sadece “Netflix şakadır” yazan reklam panolarını konuşuyor.

Televizyon yavaş yavaş tarih olmaya ve yeni nesil tarafından unutulmaya başladı. İnternetin hayatımıza soktuğu onlarca marka arasında YouTube ve Netflix gibi önemli atılımlar, keyfimize göre seçtiğimiz içerikleri istediğimiz zaman izlememize izin veriyorlar. Hal böyle olunca dayatma yayın kuşaklarından, adeta solucan deliğine giren bir yıldız gibi kopuveriyoruz. Kendimizi kaybetmesek ya da kaybolmasak bari… Neyse.

Netflix, son yıllarda orijinal içerik üretme amacıyla yola çıkıp her telden çalan dizi ve filmleri bünyesine dahil etti. Sonra kendisi çekmeye başladı ve bugün hiç azımsanamayacak kadar büyük bir kitleye sahip oldu.

Bu sabah ABD’nin New York ve Los Angeles eyaletlerinde işlerine giden insanlar ise kimin tarafından verildiği belli olmayan billboard reklamlarıyla karşılaştılar. Üzerlerinde sadece “Netflix şakadır” yazısı olan panolar, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"Bu panonun sorumlusu kim?"

The Hollywood Reporter gazetesinden gelen detaylara göre söz konusu reklamları Netflix kendisi vermiş. Firmanın liderliğinde yürütülen bir pazarlama kampanyasının ilk aşamasını teşkil eden panolar, yakın zamanda Netflix üzerinden yayın hayatına başlayacak komedi dizileri için hazırlanmış. Ancak bunların bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Bu pek tabii saldırgan bir rakibin verdiği reklam da olabilir.

Netflix, Dave Chapelle, Jerry Seinfeld, Amy Schumer ve Louis C.K gibi daha önce ciddi işler başaran komedi dizilerinin izinden gidecek projeler başlatacak. 2018 yılı firmanın komedi dalında içerik sayısını epey arttırdığı bir yıl olacak. Ayrıca ünlü komedyan Chris Rock’ın da dahil olduğu bir proje için Netflix, HBO kanalından 40 milyon dolar almış.

"Sadece 'Netflix bir şakadır' yazan dev bir pano Los Angeles'ta göründü"

"@netflix'in neyle uğraştığını bilen var mı? NYC'deki Hell's Kitchenda bulunan bu reklamlar şaka reklamları mı?

Açıkçası ortalıkta dolaşan söylentiler doğru gibi. Yani söz konusu reklam panoları kendini beğenmiş bir pazarlama kampanyası kokuyor. Ayrıca gündem olan panolarla ilgili Netflix sadece “???” ifadesini kullandığı “gizemli” bir tweet attı. Biz de yemiş gibi yaptık.

Bakalım Netflix reklamlar hakkında bir açıklama yapacak mı? Ya da benzeri reklamları ülkemizde de görecek miyiz? Gerçi Nusret’li Narcos tanıtımından sonra hiç bir şey aynı olamaz :)