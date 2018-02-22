Güldür Güldür Show, dün akşam yayınlanan bölümde Bitcoin temalı bir skeç oynadı.

Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralar 2017’nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ülkemizde de çok fazla popüler olan kripto paralar, 2017’de pek çok kişiyi zengin ettikten sonra çok büyük bir gerileme yaşadı. Şu sıralar bu gerilemeden yaşanan zararları yavaş yavaş sarmaya başlayan kripto paralar, ülkemiz medyasında da kabul görmeye başladı. Banka ve kuruluşlar kripto paraları incelemeye almışken, televizyon programlarında da Bitcoin ibaresini duymaya başladık.

Sunuculuğunu Ali Sunal’ın yaptığı Güldür Güldür Show’un dün akşam yayınlanan bölümünde buna benzer bir olay vardı. Bitcoin yatırımı yapmak için evini satan bir adamı konu alan bir skeç oynayan Güldür Güldür oyuncuları, ortaya son derece komik görüntüler çıkardılar.

Skeçte, Bitcoin’i karlı bir yatırım aracı olarak gören babanın evini satıp Bitcoin’e yatırmasının ardından ailenin diğer üyelerinin babayla yaşadığı olaylar anlatılıyor. Özellikle hikayenin bir kısmında dünyaca ünlü dahi girişimciden de bir kesit var. Adını az çok tahmin ettiğinizi düşünüyorum.

Bitcoin, Güldür Güldür dışında geçtiğimiz günlerde Çocuklar Duymasın dizisine de konu oldu. Türk dizilerinde çok hızlı yükselen ve birden düşüşleri olan bir yatırım aracı olarak gözüken Bitcoin, gerçekte bu kadar büyük düşüşler yaşamıyor. 17 bin dolardan 6 bin dolara düşmesi bile yaklaşık 1 ayı aldı ve şu aralar tekrar bir toparlanma evresine geçmiş durumda.