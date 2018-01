Hawaii Halkı, Sahte Füze Alarmıyla Sokaklara Döküldü!

Geçtiğimiz cumartesi günü, dünyanın en işlek turizm merkezlerinden birisi olan Hawaii’deki insanlar, bir füze alarmıyla sokaklara döküldüler. Kısa sürede sahte bir alarm olduğu anlaşılınca, olayın neden gerçekleştiği merak konusu oldu. Güvenlik sistemlerinin şifresi bir not kağıdı ile bilgisayar monitörüne yapıştırılmıştı.

Evinizde ya da iş yerinizde not alma alışkanlığınız varsa, küçük yapışkanlı not kağıtları çok işinize yarayacaktır. En azından sizin için önemli olan şeyleri, diğer rutinlerin etkisinde kalarak unutma ihtimalinizi düşürmüş olursunuz. Buraya kadar her şey normaldir. Ancak o notlara kişisel bilgilerinizi yazmak ve özellikle iş yerinizde o bilgileri sergilemek istemezsiniz.

Akıllı telefonlar hatırlatıcı görevler konusunda binlerce alternatif uygulama sunarken, not kağıtları uzun yıllar daha kullanımda kalacağa benziyor. Bir şekilde elle yazdığımız şeyler de akılda daha fazla kalıyorlar. Geçtiğimiz cumartesi günü Hawaii’de yaşanan esrarengiz füze alarmı olayının ardında da böyle bir şey yatıyor.

Hemen aşağıda yaşanan paniğe neden olan güvenilir kaynaklı bir alarm bildirimi bulunuyor:

"Acil Durum Alarmı: Bir balistik füze Hawaii'ye ulaşmak üzere. Hızlı bir şekilde sığınaklara koşun. Bu bir tatbikat değildir"

Binlerce insanın sokağa dökülmesinin ardından kısa sürede yanlış alarm verildiği anlaşılınca, Hawaii Acil Durumlar Yönetim Ajansı’nın nasıl böyle bir hata yapmış olabileceği tartışma konusu olmuştu. Ajansın yaptığı ilk açıklamaya göre, bir çalışan açılır bilgisayar menüsünden yanlış bir ögeye tıklayınca tüm şehre uyarı gönderdiği belirtildi. Yani herhangi bir siber saldırı da söz konusu değildi.

Fakat cin gözlü sosyal medya kullanıcıları, Twitter’da Temmuz 2017 tarihli bir gönderide sıra dışı bir şey keşfettiler:

Resimde gördüğünüz Hawaii gömlekli kişi, Hawaii Acil Durumlar Yönetim Ajansı’nın operasyon şefinden başkası değil. Monitörlerin üzerindeki not kağıtlarından birisine yakınlaşılınca, bu fotoğraf birden anormal bir hal alıyor.

Çünkü o notun üzerinde, alarm verilmek için kullanılan güvenlik sisteminin şifresi yer alıyor:

Bu inanılmaz hata, ajansın bilgi güvenliği konusuna yaklaşımını ortaya koyuyor. Aslında böyle şeyler büyük sorunlara neden olabilecek şeylerdir. Sadece bir bilgisayar korsanının sistemlere sızıp, şifre olduğu açık bir şekilde anlaşılan bu notu denediğini hayal edin. Artık canı sıkıldıkça insanları sokağa dökerek eğlenirdi. Şakası bir yana, füze paniği yaşamak ve şehirde sirenlerin çalması, cep telefonlarına SMS'lerin gelmesi epey sarsıcı bir durum.

Bu fotoğraf küresel güvenlik endüstrisinin çoktan alay konusu haline geldi.