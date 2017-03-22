'Kırmızı iPhone 7 Aslında Tam Anlamıyla Kırmızı Değil'

Sosyal medyada Apple yeni kırmızı iPhone 7'si gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer söz konusu rengi ve renk uyumu.

Apple AIDS farkındalığı adına yaptığı sürprizle gönülleri kazandı. Tasarımda sadelikten yana olan firma kırmızı renkleri kullanacağı ve sosyal sorumluluk kampanyaları için üreteceği Product Red serisini iPhone 7 ile devam ediyor. Ancak bu beklenmedik detayın ardından Apple’a bir kaç tasarımcıdan kırmızı ile beraber seçilen beyaz ön yüzey hakkında eleştiriler geldi.

Kırmızı genel itibariyle sevilen bir renk. Konuya girmeden önce rengin bu kadar çok sevilmesinin nedeni olan bir kaç şeyi listeleyelim:

Domates, Göreceli olarak ketçap, İtfaiyeler ve oyuncakları, Türk Bayrağı, İstiklal Tramvayı, YouTube, Netflix, Ferrari ve Webtekno :)

Öncelikle, yeni iPhone 7’nin arka tarafta kırmızı, ancak beklediğiniz kırmızı yerine gerçekten koyu bir ton. Ancak bir kaç tasarımcının gözünden kaçmayan ön panel renginin beyaz oluşu sosyal medya da eleştirildi. Bir çok kişi siyah rengin ön panele daha çok yakışacağı kanısında. Hatta aşağıda tasarımcı Benjamin Geskin’in bu beklentiyi karşılamak adına yaptığı çalışmayı görmek mümkün:

Hangi tasarımın daha hoş durduğu tartışılır. Apple Product Red serisinde ürettiği cihazlarda kırmızı ve beyaz kombinasyonunu kullanmayı uygun görüyor. Fakat bu siyah olan tasarım da olumlu tepkiler toplamaya devam ediyor. Hatta işi şakaya vurup Drake’ı konuya dahil edenler de oldu: