  • Güle Güle Deyin: Microsoft, Artık Windows Telefon Satmayacak

Güle Güle Deyin: Microsoft, Artık Windows Telefon Satmayacak

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Microsoft'un geçtiğimiz yıl desteğini sonlandırdığını açıkladığı Windows telefonlar nihayet tükendi. Bu durumla birlikte Windows Mobile da tamamen son bulmuş oldu.

Dünyanın en büyük yazılım devi olan Microsoft, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği açıklama ile Windows Phone’a daha fazla destek vermeyeceklerini ilan etmiş ve böylece Microsoft’un mobil platformda başarısız olduğunu kabul etmişti.
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Microsoft her ne kadar mobil işletim sistemine daha fazla destek vermeyeceğini belirtse de Microsoft Store’da Windows işletim sistemine sahip akıllı telefonlar satmaya devam etmişti. Mağazasını güncelleyen Microsoft, Windows’lu telefonların stokta olmadığını belirtiyor.

Microsoft’un bundan sonra stoklarını güncellemesi beklenmiyor. Zaten cihazların bugüne kadar satışta kalması bile şaşırtıcıydı. Zira yazılım üreticisinin destek vermeyeceğini söylediği bir telefona sahip olmak isteyen kişi sayısının fazla olduğunu söylemek zor.
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An itibari ile Microsoft Store’da yalnızca geçtiğimiz yıldan bu yana tanıtılmış olan Samsung amiral gemileri Galaxy S8, S8+, Note 8, S9,S9+ ve dünyanın ilk oyuncu odaklı akıllı telefonu olan Razer Phone satışta.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/microsoft_finally_runs_out_of_windows_phones-news-30631.php
Etiketler: windows mobile 10, microsoft store
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