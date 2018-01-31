Intel, 2017’de yaşadığı krizlerin de etkisiyle, en büyük çip üreticisi unvanını Samsung’a devretti.

Intel, yıllardan beri çip üretiminde lider konumda yer alıyor(du). Akıllı telefon pazarı bu duruma büyük bir darbe vursa da 2017 yılına kadar bu liderlik devam etmişti. 2017’nin yıllık finansal raporlarına göre bu liderlik değişmiş gözüküyor. Çip üretimi konusunda yeni lider, rakamsal olarak büyük bir farkla Samsung oldu. Bloomberg verilerine göre, Intel’in 62.8 milyar dolarlık yıllık gelirine karşı Samsung, yarı iletken çip üretiminde 69.1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Intel’in bu süreçte PC platformuna daha çok odaklanması ve odak noktasını x86 işlemciler üzerine doğru çekmesi, yıllardan beri bu sektörde iyiden iyiye büyüyen Samsung’un eline sağlam bir koz verdi.

Samsung’un yarı iletken çip üzerindeki başarısının arkasında RAM ve flash bellekler var. Samsung’un bellekleri, Intel’in işlemcilerine karşı galip gelmeyi başardı. Önümüzdeki yıllarda işlemcilerden ziyade bellek pazarının daha da hareketleneceğini açıklayan analistler, Samsung’un bu pazardan daha çok paralar kazanacağını da aktarmış oldular. Günümüzde satın alınan akıllı telefon ve tabletlerin hemen hemen hepsinde Samsung marka RAM bellekler kullanılıyor. Aynı zamanda bilgisayar sektöründe de söz sahibi olan Samsung, bunlar dışında dünya üzerindeki tüm flash bellek sektörünün üçte birini tek başına elinde tutuyor.

Şirket, çiplerini yalnızca akıllı telefon ve PC’lere sunmuyor. Televizyonlar, çeşitli ev aletleri, otomotiv sektörü gibi çok geniş bir alana yarı iletken çip üretmeye devam ediyor. Samsung, 2017’nin dördünce çeyreğinde en büyük kazancını bu belleklerden sağladı. Üstelik şirket, bunlar dışında dünyanın en büyük ekran paneli üreticilerinden biri konumunda. Akıllı telefon, televizyon ve diğer elektronik eşyalar alanında da başarılı olan Samsung, 2017’yi hiç de fena sayılmayacak bir gelirle kapattı.