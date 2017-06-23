Google, mobil işletim sistemi Android’in 8. sürümünü bu yaz bitmeden kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Ancak aylardır ismi için dönen Android Oreo söylentileri suya düşmüş olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Google, geliştirici dünyası ve teknoloji medyası taradından yeni sürümün Android 8.0 olduğuna dair ortaya atılan söylentileri doğrulamıştı. Muhtemelen bu yaz Ağustos ayının başlarında son kullanıcılara sunulacak yeni işletim sisteminin geleneksel adı hakkında görüşler, genel olarak Android Oreo yönündeydi.

Oreo adı, dünyaca ünlü bisküvi markasından geliyordu ve Google daha önce 4.4 KitKat sürümünde bir tatlı markasını işletim sisteminin adı yapmıştı. Oreo adına ilişkin tüm öngörüler, son çıkan detaylarla yerle bir oldu.

Myce.com sitesinin editörleri, yeni işletim sisteminin kodları arasında “oc-dev” isimli bir satır buldular ve bu kod birçok yerde kullanılıyordu:

Peki OC’nin anlamı neydi? Bu konuda birçok kaynağa göre en mantıklı tahmin Oatmeal Cookie, Türkçe anlamıyla “yulaf ezmesi”. Oreo gibi oturaklı bir ismin ardından bu tercih hüsranla sonuçlanabilir fakat Google’ın tam bir abur cubur reyonu olan Android ekosisteminde her şeyi görmeye alıştık gibi. Google'dan bu tespit ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi, fakat yakın zamanda yeni ismin O mu OC mi ya da Oreo mu yoksa Oatmeal Cookie mi olacağını hep birlikte göreceğiz.