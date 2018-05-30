The Walking Dead’in Başrolü Diziden Ayrılıyor!

2010’dan bu yana dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan efsanevi dizi The Walking Dead, 9. sezonunda Rick Grimes’a veda ediyor. Karaktere hayat veren Andrew Lincoln’ün pek çok kaynak tarafından doğrulanan habere göre diziden ayrılacağı netleşti.

Bu yazı, The Walking Dead’in son sezonunu izlemeyenler için sürpriz bozan içermektedir.

Zombi hikayelerini çoğu kez sinema filmleriyle izledik. 2010 yılında ise ince ince işlenen özel bir hikayeye sahip olan The Walking Dead karşımıza çıktı. Kıdemli bir polis memurunun, çoğu insanın hayatını kaybedip, yaygın bir virüs yüzünden zombi olarak dünyaya döndüğü bir dünyada ailesini bulma hikayesine tanık olduk.

Dizinin ilerleyen sezonlarında Şerif Rick Grimes, ailesini bulmakla kalmadı, pek çok dost ve düşman edindi. Başına geçtiği topluluğa defalarca güvenli bölgeler inşa etti, ciddi kayıplar verdi. Rick her seferinde düşmanlarını tarihe gömerken, hem o hem de diğer karakterlerle ciddi bir bağ kurduk. Hatta yaşayacaklarına öyle bir inandık ki, bazı başrol diyebileceğimiz önemli karakterlerin ölümü bizi derinden sarstı. Tüm bu yolculuk sırasında Rick ve hayatta kalan diğer karakterler fazlasıyla değişti.

Her şeye rağmen dizide eksik bir şeylerin olduğu kesindi. Bir süre sonra senaryo kısır döngüye girdi. İzleyiciler pek çok sezon finalinden sonra diziyi izlemeyi bıraktılar. Geçtiğimiz aylarda 8. sezonuyla ekranlara gelen dizi, artık sadık kitlesi tarafından merakla beklenir oldu. Değişim şarttı ve bu değişim, ciddi karakterleri kaybetmekle, bazılarının iç dünyasına inmekle, insanlar arasındaki çatışmaları göstermekle mümkün değildi. İzleyicilerin bir korku dizisinden beklemediği kadar drama sahne olan yapım, olumsuz eleştirilerle kırılma noktasına geldi.

İşte o kırılma noktası geldi, Rick Grimes’ın 9. sezonla diziye veda edeceği ortaya çıktı:

Yıllardır sinema projelerini reddedip Rick Grimes için yaşayan aktör Andrew Lincoln, ortaya çıkan haberleri doğrulayan Comicbook’a göre diziden ayrılıyor. Yapımcılar ve senaristler, yeni sezonun son bölümleriyle karaktere bir veda resitali hazırlamış durumdalar.

8. sezonun dramatik ölümleri göze alındığında özellikle Rick’in oğlunu kaybetmesi, karakterin gözünü karartmış durumda. Çeşitli kaynaklara göre AMC, dizideki liderliği üstlenmesi için Daryl Dixon’a hayat veren Norman Reedus’a teklif götürdü.

Diğer taraftan Black Panther filmiyle çıkış yakalayan Danai Guirara yani Michonne ve Maggie Rhee’ye hayat veren Lauren Cohan da yapıma veda edecekler arasında bulunuyor. Bu iki oyuncunun akıbeti henüz netleşmedi, ancak sözleşmeleri sona eriyor.

AMC, şu anda çıkan haberlerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu kadar çok veda ve ölüme karşı, Daryl Dixon karakterinin diziyi tek başına kurtarması zor görünüyor.