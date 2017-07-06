Yaşadığımız şehirler, çalıştığımız işler, evlerimiz, arabalarımız ve bunaltıcı sıcaklar dışında dünyanın görmediğimiz vahşi bir yüzü var. Peki o yüzü tam aksine en komik halleriyle fotoğraflayabilir misiniz?

Vahşi dünyanın görmediğimiz ve içine girsek de göremeyeceğimiz komik anları var. İşte bunları görmeyi başaran fotoğrafçılara her yıl ödül veriliyor. Bize de o fotoğrafçıların deklanşörüne yansıyan ödüllü kareleri size sunmak düşüyor.

Comedy Wildlife Photography Awards etkinliği her yıl gerçekten vahşi ortamda çekilmiş en komik fotoğraflarına ödül vermek için düzenleniyor. Yarışmaya katılan profesyonel fotoğrafçılar, belki de en zor alanlardan birinde yarışıyorlar. Bu olyıu güzel kılan bir diğer detaysa fotoğrafların çoğunun gelişi güzel ve şans eseri yakalanmış olmaları.

Fazla uzatmadan, karşınızda 2017’nin en komik “vahşi” fotoğrafları:

Arkadaşının garip hareketine gerçekten şok olan bu fok balığı:

Kung Fu'ya merak salan kanguru:

Bir pilota selam çakan anne zürafa:

Burada her şey yolunda diyen bir Indri primatı:

Aralarında üçüncüye yer olmayan baykuş dostluğu:

Hatasını farkeden ardaşına "Sen bittin oğlum!" bakışı atan penguen:

Yüzüne bir masumiyet kondurmuş bu su piresi:

Kahkahalara boğulmuş bu arkadaş grubu:

Yerini yurdunu şaşırmış kızıl tilki:

"Eaamaağnn Caaanııım!" hareketi yapan orman kıralı:

Kıskançlığın kitabını yazan bu mükemmel kare:

Bir umut uçma çabası gösteren bu penguen:

O kadarda komik olmadığını düşünüp, istediği ciddiyeti verememiş baykuş: