Gülse Birsel’in yeni komedi dizisi Jet Sosyete, büyük bir beklentiyle dün akşam yayın hayatına başladı. Birsel’in önceki projelerine hayran geniş kitle yeni diziyi pek beğenmedi. Hatta Twitter üzerinden sert eleştiriler yapıldı, tepkiler paylaşıldı. Yüksek reytinglerine rağmen Jet Sosyete hüsran yarattı.

Gülse Birsel, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu sit-com dizilerinin senaristi ve başrol oyuncusu olarak büyük bir kitleye sesleniyor. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi dizilerle gülmek için bir neden yaratan Birsel’in yeni projesi Jet Sosyete de dört gözle bekleniyordu.

18 Şubat akşamı 20.00’da izleyiciyle buluşan dizinin kadrosu bu kez önceki projelerden bile daha geniş ve eğlenceli görünüyordu. Çoğu kişi uzun zamandır ilk defa Avrupa Yakası’nın o özlenen havasını tekrar bekliyordu.

Başrollerinde Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Şahin Irmak gibi isimlerin bulunduğu yapım, ilk bölüm yayınlanmaya başladıktan kısa bir süre sonra Twitter’da TT listesine giriş yaptı. Ancak zamanla insanların tartıştıkları konu, dizinin beklentileri karşılayamaması oldu. Hatta sert eleştiriler yapılmaya başlandı.

Jet Sosyete karakterlerinin, Birsel'in önceki projelerinde yer alan karakterlerin taklitleri olduklarını söyleyenler de vardı:

Hatta ünlü mağazin yazarı İzzet Çapa da diziyi beğenmeyerle aynı fikirdeydi:

Diziye zaman vermek isteyenler ve Gülse Birsel ile ekibi destekleyenler de eleştirileri yersiz buldular:

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