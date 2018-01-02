Türk televizyon tarihinin en komik, en sıcak ve renkli yapımlarından olan Avrupa Yakası ve Yalan Dünya’dan sonra başarısını Aile Arasında filmi ile sürdüren Gülse Birsel ve ekibi, televizyonlara Jet Sosyete ile geri dönüyor. Kadrosu ve konusu itibariyle gülmeye erkenden başlayabilirsiniz.

Komedi konusunda beklentilerinizi yükseltin. Çünkü Gülse Birsel’in kaleminden sizi ekranlara kilitleyecek yeni bir dizi geliyor. An itibariyle 3.5 milyondan fazla insanı sinemalara koşturan Aile Arasında ile beyaz perde de boy gösteren usta senarist ve oyuncu Birsel, efsane televizyon kadrosunu Jet Sosyete projesi için tekrar bir araya getirdi.

En son 3 yıl önce ekranlara veda eden Yalan Dünya dizisiyle televizyonda başarıyı yakalayan ekip, her birini görünce kahkahalarınızın katlanmasına neden olacak bir kaçisimle genişledi.

Bir klasik olarak Gülse Birsel diziyi yazmakla kalmayıp, bu sefer kamera önüne de geçecek. Aynı zamanda ekibe yeni dahil olan Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş ve Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle gönlümüze taht kuran Cengiz Bozkurt gibi isimler, yapımın römorku olacaklar.

Yalan Dünya dizisinin maceralarıyla ortalığı birbirine katan Orçun’u Bartu Küçükçağlayan, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de kamera karşısına geçecekler.

Aile Arasında filminin yapımını üstlenen BKM, bu dizinin de yapımcısı olacak. Dizi, Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Bu ekibi senaryo olmadan izlesek de yeter. Ancak Jet Sosyete’nin çok da güzel bir konusu var: Orta halli bir ailenin bir anda büyük servetlere kavuşup sosyete hayatına geçişi işlenecek.

Ocak ayında yayınlanması beklenen diziyi merakla bekliyoruz. Şimdiden iyi seyirler dostlar :)