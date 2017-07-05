Gülümseyen Arka Kameralarıyla Moto X4 Geliyor

Motorola Moto X serisi çift arka kamera kurulumuyla etrafa gülücükler saçan Moto X4 ile geri dönüyor!

Motorola'nın Android telefon sektöründe oldukça etkin olduğu ve saf Android alanında tek olduğu zamanlarda firmanın en iyi modellerini içeren Moto X serisi, 2015 yılından sonra ilk kez yeni bir modelle karşımıza çıkacak.

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra üst seviyede Moto Z serisine odaklanan Motorola, bu yıl eski Moto X serisini yeniden canlandırmaya karar verip Moto X4 üzerinde çalışmaya başladı. Çıkış tarihine yaklaştıkça da ortaya çıkan bilgiler kesinleşiyor.

Telefonun kalbinde atacak olan 2.2 gHz hızındaki Snapdragon 630, 4 GB RAM ve 64 GB depolamayla desteklenecek. MicroSD kart slotu ile hafızası genişletilebilecek modelin 3000 mAh bir pille geleceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanında her hava koşulunda çalışabilmesi için IP68 su ve toza belirli bir süre ve miktarda dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

Telefonun kendi segmentinden ayrılmasını sağlayacak en önemli özelliklerden biri şüphesiz kamera olacak. Ön tarafta 16 MP'lik kamera kaliteli selfieler sağlarken, arka tarafta 12 ve 8 MP'lik çift kamera kurulumu ve altındaki çift tonlu LED flaşı, hem görsel olarak sevimli bir yüzü andıracak hem de kaliteli görüntüler alınmasını sağlayacak.

Donanım dışında dikkat çekici bir özellik olarak cihazın markası Google olmayan telefonlar arasında bir ilk olan Google Fi operatörünü desteklemesi sayılabilir. Google Fi, SIM kartsız bir telefon hizmeti olmakla birlikte sadece Google ürünlerinde kullanılabilir durumdaydı. Bu cihazın ardından bu servisin diğer markalara da dağılmasını bekleyebiliriz.

Fiyat olarak herhangi bir bilginin olmadığı telefonun Kasım ayı civarında satışa çıkarılması bekleniyor. Donanımsal olarak orta seviyede yer alacağını bildiğimiz telefonun karşısında OnePlus 5, Huawei Honor 9 ve Moto Z2 Play gibi ciddi rakipler yer alıyor. Satışa çıktıktan sonra kimin üstün geleceğini hep birlikte göreceğiz.