Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek gelir vaadiyle para toplayan Çiftlikbankın nitelikli dolandırıcılık olduğuna karar verildiğini açıkladı.

Çiftlikbank’ın yüksek gelir vadederek halktan para toplamasına ilişkin şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlatmış olduğu soruşturma nihayet sonuçlandı. Çiftlikbank tarafından gerçekleştirilen vurgunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğuna karar veren Bakanlık, müfettişlerin raporu doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulundu ve internet sitesinin kapatılmasını teklif etti.

Uzun süredir sonucu beklenen soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ‘’Soruşturma bitti. Çiftlikbank’la ilgili müfettişlerimiz raporlarını tamamladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müfettişlerimiz raporların bir örneğini incelemesi için MASAK’a, diğer suretini de savcılığa gönderdi. Biz bakanlık olarak incelemelerimizi tamamladık, gerekli yerlere de suç duyurusunda bulunduk.’’ dedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında, sanal bir oyun olan ve internet üzerinden gelir vaat eden Çiftlikbank’ın yasallığı konusunda çıkan tartışmalar üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir inceleme başlatmış ve SPK raporuyla Çiftlikbank tarafından yüksek gelir vaadiyle piyasadan 500 Milyon TL toplandığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Çiftlikbank’ın adında bulunan ‘bank’ ibaresi Bankacılık Kanunu’na aykırı bulunmuş ve Reklam Kurulu, 3 ay süreyle tedbiren durdurma cezası vermişti.