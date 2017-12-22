Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Aralık 2017 tarihinde hizmete sunduğu Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’e kayıt olmayan e-ticaret sitelerine ciddi para cezalarının verilebileceğini bildirdi.

E-ticaret sitelerindeki dolandırıcılık risklerini azaltmasının yanı sıra istatistiklerinin oluşturulabilmesi ve ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan lektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne, tüm e-ticaret sitelerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt olmaları gerekiyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamada mal ya da hizmet satışı için sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan e-ticaret şirketleri, kayıt - bildirim yükümlülüklerini yerine getirecek. Kendi e-ticaret ortamında ticaret yapan şirketler dışında aracı hizmet sağlayıcılar ve yurt içinde yerleşik olup elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar mutlaka ETBİS’e kayıt yaptırmak zorundalar.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlara ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5 bin TL‘den 20 bin TL‘ye kadar para cezası yaptırımları uygulanacak. Fakat aracı hizmet aracı sağlayıcı olarak nitelendirdiğimiz e-ticaret pazarda faaliyet gösteren işletme sahipleri e-ticareti yalnızca bu şekilde gerçekleştiriyorlarsa herhangi bir kayıt yükümlülüğüne tabi değiller.

E-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin ETBİS’e kayıt esnasında sicile kayıtlı olup olmadığı ve sanal pos bilgilerinin doğruluğu bu işlemle birlikte teyit edilecek. ETBİS’e kaydolarak bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleriyle Bakanlığın gerekli gördüğü diğer bilgiler, www.eticaret.gov.tr adresinden yayınlanacak.